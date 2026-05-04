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Ecco come mai Paolo Calabresi ricorda il suo ingresso a San Siro travestito da Nicolas Cage

Covermedia

4.5.2026 - 11:00

Paolo Calabresi
Paolo Calabresi

A «Stories» su Sky TG24 l’attore racconta l’episodio allo stadio e il lutto che lo ha segnato.

Covermedia

04.05.2026, 11:00

04.05.2026, 11:06

Paolo Calabresi racconta a «Stories» quando si finse Nicolas Cage per entrare a San Siro, in un momento personale difficile.

Il volto di Biascica in «Boris» è protagonista della puntata «Paolo Calabresi – 50 sfumature di me», in onda su Sky TG24 oggi, lunedì 4 maggio alle 21.00.

«Per andare a vedere una partita della Roma avevo chiesto i biglietti a nome di Nicolas Cage perché erano finiti», racconta. Da lì, una sequenza inattesa: l’annuncio allo stadio e la decisione di portare avanti la finzione. «Al massimo mi cacciano», aggiunge, spiegando perché abbia scelto di non fermarsi.

Dietro quell’episodio un contesto più profondo

Dietro quell’episodio emerge però un contesto più profondo: la perdita ravvicinata dei genitori e, poco dopo, quella del regista teatrale Giorgio Strehler, fondatore del Piccolo Teatro di Milano.

Un passaggio che segna anche il suo percorso artistico, sintetizzato nella riflessione: «Quando non hai nulla da perdere puoi fare tutto».

Da questa esperienza nasce «Tutti gli uomini che non sono», spettacolo scritto, diretto e interpretato dall’attore.

La puntata sarà trasmessa su Sky TG24 e successivamente su Sky Arte sabato 9 maggio alle 11.30, con disponibilità anche on demand. Parallelamente, Calabresi sarà al cinema dal 6 maggio con «L'amore sta bene su tutto», diretto da Giampaolo Morelli.

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