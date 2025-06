Paolo Conticini

Dopo l'era Timperi, l'attore toscano Paolo Conticini affianca Anna Falchi nella fascia del mezzogiorno di Rai 2.

Cambio in vista a «I Fatti Vostri»: da settembre, Paolo Conticini sarà il nuovo volto maschile del programma del mezzogiorno di Rai 2.

Al suo fianco, confermata Anna Falchi, che torna per la quinta stagione consecutiva. Tiberio Timperi saluta e passa a Rai 1, dove prenderà in mano «Tg1 Mattina».

Conticini non è un esordiente in studio: reduce dal successo su Nove con «Cash or Trash», ora si misura con una diretta quotidiana ben più intensa. Un banco di prova importante per l'attore toscano, chiamato a reggere una piazza storica ma sempre affamata di novità.

Il programma – firmato Michele Guardì – manterrà la sua identità fatta di cronaca leggera, rubriche e interviste, ma con un tono che si preannuncia più brillante. L'alchimia con la Falchi sarà fondamentale: lei, ormai di casa, porterà equilibrio e continuità; lui dovrà conquistare il pubblico della fascia più trasversale della giornata.

Intanto in Rai si lavora per capire se l'impegno su Nove potrà coesistere o se Conticini lascerà definitivamente Discovery. Una sfida doppia, ma anche un'opportunità per rilanciarsi dove conta.