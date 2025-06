Paolo Genovese

Il regista incassa, vola all'estero e prepara un nuovo film.

Covermedia Covermedia

Successo al box office, premi, remake e un set in arrivo. Il 2025 di Paolo Genovese è l'anno della consacrazione definitiva.

«Follemente» non solo ha superato gli incassi record di «Perfetti sconosciuti», ma ha portato a casa due Nastri d'Argento e il prestigioso Hamilton – Behind the Camera Award. Il film è entrato nella top 3 di Disney+ e ha già attirato l'interesse internazionale: i remake sono in fase di preparazione, con le prime riprese previste entro l'anno.

Dietro il successo, però, c'è una lunga gestazione. Il film nasce da uno spot del 2000 e ha richiesto due anni di scrittura e riscrittura. L'intuizione vincente è stata racchiudere tutta la storia in un tempo ristretto, scelta che ha dato al film la sua forza narrativa.

Genovese non si dice sorpreso dal risultato, ma riconosce che numeri simili – oltre 17 milioni di euro – non erano prevedibili. La vera chiave, secondo lui, è l'immedesimazione del pubblico: quel sentirsi osservati, capiti, meno soli. Un equilibrio fragile tra racconto popolare e profondità emotiva.

Ora il regista è impegnato in un tour promozionale che lo porterà da Parigi a Rio, ma ha già pronto il prossimo progetto. A ottobre sarà di nuovo sul set per girare un film ambientato in una Milano invernale, dove tre coppie si incrociano attorno a un unico filo conduttore: il destino.

Intanto, Genovese lancia un messaggio all'industria cinematografica italiana.

«Le polemiche sono sterili. Dovremmo invece far funzionare una legge che ha dei problemi e dei buchi neri».