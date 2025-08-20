Paolo Sorrentino

A Sarajevo il regista si racconta tra ricordi di festival, aneddoti con De Niro e l'amore per Fellini.

Covermedia Covermedia

Paolo Sorrentino non ama pianificare. Lo ha raccontato al Festival di Sarajevo, ospite di una masterclass, poco prima di presentare a Venezia il suo nuovo film «La grazia».

«Non mi piace avere obiettivi, né l'idea di dover fare cose nuove... resto a casa senza fare nulla, e poi all'improvviso mi viene in mente qualcosa che diventa un'ossessione, e mi dico: «Ok, facciamo un film su questa ossessione"».

Un modo di lavorare che spiega la natura intima del suo cinema. Le ossessioni diventano immagini, personaggi, mondi. Come accadde al suo esordio con «L'Uomo in più»: «La prima volta a Venezia fu uno shock totale, non capivo nulla, i giornalisti mi sembravano extraterrestri. Poi qualcuno venne a farmi i complimenti e pensai: allora funziona».

«Qualcuno disse: "De Niro vuole il tuo film". Pensavo a uno scherzo»

Sorrentino ha ricordato anche un episodio curioso a Tribeca: «Qualcuno mi disse: "Robert De Niro vuole il tuo film". Pensavo fosse uno scherzo».

Alla domanda sul suo film preferito, la risposta non sorprende: «Otto e mezzo di Federico Fellini, perché non è perfetto».

Il regista ha poi confessato un legame profondo con Maradona: «Quando avevo 14 anni ho capito cosa fosse uno spettacolo». E un interesse per Berlusconi, «perché era lontanissimo da me e proprio per questo mi incuriosiva».

Sorrentino si conferma così fedele a se stesso: raccontare le proprie ossessioni trasformandole in cinema, con ironia e un senso di meraviglia.