  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Il regista si racconta Come nascono i film di Paolo Sorrentino: «Resto a casa senza fare nulla, e poi mi viene l'idea»

Covermedia

20.8.2025 - 13:00

Paolo Sorrentino
Paolo Sorrentino

A Sarajevo il regista si racconta tra ricordi di festival, aneddoti con De Niro e l'amore per Fellini.

Covermedia

20.08.2025, 13:00

20.08.2025, 13:04

Paolo Sorrentino non ama pianificare. Lo ha raccontato al Festival di Sarajevo, ospite di una masterclass, poco prima di presentare a Venezia il suo nuovo film «La grazia».

«Non mi piace avere obiettivi, né l'idea di dover fare cose nuove... resto a casa senza fare nulla, e poi all'improvviso mi viene in mente qualcosa che diventa un'ossessione, e mi dico: «Ok, facciamo un film su questa ossessione"».

Un modo di lavorare che spiega la natura intima del suo cinema. Le ossessioni diventano immagini, personaggi, mondi. Come accadde al suo esordio con «L'Uomo in più»: «La prima volta a Venezia fu uno shock totale, non capivo nulla, i giornalisti mi sembravano extraterrestri. Poi qualcuno venne a farmi i complimenti e pensai: allora funziona».

«Qualcuno disse: "De Niro vuole il tuo film". Pensavo a uno scherzo»

Sorrentino ha ricordato anche un episodio curioso a Tribeca: «Qualcuno mi disse: "Robert De Niro vuole il tuo film". Pensavo fosse uno scherzo».

Alla domanda sul suo film preferito, la risposta non sorprende: «Otto e mezzo di Federico Fellini, perché non è perfetto».

Il regista ha poi confessato un legame profondo con Maradona: «Quando avevo 14 anni ho capito cosa fosse uno spettacolo». E un interesse per Berlusconi, «perché era lontanissimo da me e proprio per questo mi incuriosiva».

Sorrentino si conferma così fedele a se stesso: raccontare le proprie ossessioni trasformandole in cinema, con ironia e un senso di meraviglia.

I più letti

William e Kate si trasferiscono in una nuova casa, i vicini costretti ad andarsene
La toccante storia della leggenda del surf: «I miei figli erano diventati degli estranei»
Stermina la famiglia a Corcelles: uccide l'ex moglie, le loro due figlie piccole e il gatto
Amanda Lear denuncia HBO per il documentario «Enigma», ecco perché
Harry ricorda il principe Filippo in un'emozionante lettera

Altre notizie

Confermata la nascita di una bimba. Michelle Williams parla per la prima volta di maternità surrogata: «Merito di Christine»

Confermata la nascita di una bimbaMichelle Williams parla per la prima volta di maternità surrogata: «Merito di Christine»

Spettacolo. La battaglia legale tra Elon Musk e Ashley St Clair si fa personale

SpettacoloLa battaglia legale tra Elon Musk e Ashley St Clair si fa personale

Spettacolo. Caterina Guzzanti porta in scena la fragilità della coppia con «Secondo lei»

SpettacoloCaterina Guzzanti porta in scena la fragilità della coppia con «Secondo lei»