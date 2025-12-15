  1. Clienti privati
Spettacolo Il regista Paolo Virzì ricorda la madre: «È stata una bussola»

15.12.2025 - 16:30

Paolo Virzì torna a parlare pubblicamente partendo dal dolore più intimo, la scomparsa della madre.

15.12.2025, 16:30

15.12.2025, 16:34

Intrecciando il racconto con il rapporto che lo lega ancora a Micaela Ramazzotti, ex moglie e attrice centrale della sua carriera. Un intervento che unisce dimensione privata, cinema e attualità.

Il regista ha ricordato la madre come una figura decisiva della sua formazione. «Mia madre è stata una bussola», ha dichiarato in un'intervista al «Corriere della Sera», spiegando come il lutto abbia riaperto una riflessione profonda sui legami familiari e sul tempo. Temi che attraversano anche molte delle sue opere più note.

Il riferimento alla Ramazzotti è inevitabile. Con lei Virzì ha firmato alcuni dei film di maggior successo del suo percorso recente, tra cui «La prima cosa bella», «Tutta la vita davanti», «La pazza gioia» e «Notti magiche», titoli che hanno segnato il pubblico e la critica.

«Con Micaela c'è una storia che non si cancella», ha affermato il regista, sottolineando come il legame umano e artistico resti, pur dopo la separazione.

Oggi un dialogo più maturo e pacificato

Negli ultimi mesi il rapporto tra i due è tornato sotto i riflettori anche per gossip e vicende extra-cinematografiche che hanno alimentato l'attenzione mediatica. Virzì ha però scelto una linea di sobrietà, evitando polemiche e ribadendo il rispetto reciproco, soprattutto in un momento segnato dal lutto.

Micaela, a sua volta, ha più volte riconosciuto pubblicamente l'importanza del lavoro svolto insieme, confermando un dialogo oggi più maturo e pacificato.

Sul fronte professionale, Paolo Virzì è impegnato nello sviluppo di nuovi progetti cinematografici e nella scrittura. Il ritorno sul set è atteso nei prossimi mesi, nel solco di un cinema che continua a trasformare la vita vissuta in racconto collettivo.

