Papa Leone visita Monaco: perché Charlène è l'unica ad indossare il bianco?

Monaco: gli abiti della famiglia principesca per la visita di Papa Leone XIV La principessa Charlène di Monaco con il marito Alberto II, in attesa dell'arrivo di Papa Leone XIV. Immagine: Imago Le principesse Caroline (a sinistra) e Stéphanie di Monaco vestite per la visita papale. Immagine: Imago Il principe Alberto II di Monaco, la principessa Charlene e Papa Leone XIV durante un incontro al Palazzo principesco nell'ambito della visita di un giorno del pontefice nel Principato il 28 marzo 2026. Immagine: KEYSTONE I membri della famiglia principesca monegasca: Pierre Casiraghi (al centro) e sua moglie Béatrice Borromée (4° a destra), Louis Ducruet (3° a destra), sua moglie Marie Chevallier (2° a destra) e Camille Gottlieb (a destra), attendono l'arrivo di Papa Leone XIV al Palazzo principesco di Monaco il 28 marzo 2026. Immagine: KEYSTONE Il nero non impedisce di sorridere: la principessa Stéphanie di Monaco e sua nipote Charlotte Casiraghi si scambiano uno sguardo complice. Immagine: IMAGO/ABACAPRESS Monaco: gli abiti della famiglia principesca per la visita di Papa Leone XIV La principessa Charlène di Monaco con il marito Alberto II, in attesa dell'arrivo di Papa Leone XIV. Immagine: Imago Le principesse Caroline (a sinistra) e Stéphanie di Monaco vestite per la visita papale. Immagine: Imago Il principe Alberto II di Monaco, la principessa Charlene e Papa Leone XIV durante un incontro al Palazzo principesco nell'ambito della visita di un giorno del pontefice nel Principato il 28 marzo 2026. Immagine: KEYSTONE I membri della famiglia principesca monegasca: Pierre Casiraghi (al centro) e sua moglie Béatrice Borromée (4° a destra), Louis Ducruet (3° a destra), sua moglie Marie Chevallier (2° a destra) e Camille Gottlieb (a destra), attendono l'arrivo di Papa Leone XIV al Palazzo principesco di Monaco il 28 marzo 2026. Immagine: KEYSTONE Il nero non impedisce di sorridere: la principessa Stéphanie di Monaco e sua nipote Charlotte Casiraghi si scambiano uno sguardo complice. Immagine: IMAGO/ABACAPRESS

È stato un contrasto scioccante: in occasione della visita di Papa Leone XIV a Monaco, il 28 marzo, la principessa Charlène era vestita tutta di bianco, dando quasi l'impressione che si dovesse sposare di nuovo. Un abbigliamento in contrasto con quello delle principesse Carolina, Stéphanie e delle altre donne della famiglia, tutte vestite di nero. Ecco perché.

Valérie Passello Valérie Passello

No, Charlène non si è risposata questo sabato, né le altre donne del Principato di Monaco erano in lutto. Eppure, è proprio questa l'impressione data dall'abbigliamento indossato dalle signore in occasione della visita di Papa Leone XIV.

Ma è importante ricordare che questi abiti corrispondono a un codice ben consolidato nel principato. La presenza cattolica a Monaco risale a più di 780 anni fa.

«È nel 1247, con una bolla di Papa Innocenzo IV, che viene riconosciuta la prima parrocchia sulla Rocca. Da allora, la fede cattolica ha svolto un ruolo di primo piano nella vita culturale e sociale del principato, culminato con il passaggio alla religione ufficiale nella Costituzione del 1962», spiega il sito ufficiale della visita del pontefice.

Un codice ben preciso

Non sorprende quindi che le tradizioni siano così importanti. Quando un pontefice visita Monaco, le donne devono adottare «una silhouette sobria al 100%», riporta «Gala».

Devono quindi indossare abiti neri, un'acconciatura coordinata e il capo coperto da una mantiglia. Nella tradizione cattolica, soprattutto in Spagna ma anche nelle regioni limitrofe, la mantiglia è un velo di pizzo o di seta che viene usato per coprire la testa e le spalle.

Inoltre, per sottolineare il rispetto della dimensione spirituale dell'evento, le donne non devono indossare nulla di appariscente. Questa volta, quindi, i fiumi di diamanti sono rimasti nel portagioie.

Il privilegio del bianco

Perché dunque la moglie de l principe Alberto si è distinta indossando un abito immacolato? Era un segno di mancanza di rispetto per il codice? Ovviamente no.

Anche lei si è coperta il capo con una mantiglia bianca. E il colore della sua mise era del tutto in linea con la visita di Leone: si tratta di un privilegio concesso in modo particolare ad alcuni sovrani cattolici.

Charlène gode infatti del diritto di vestirsi di bianco. Come lei ne beneficiano una ristrettissima cerchia di donne, ad esempio Letizia di Spagna, Matilde del Belgio, Maria Teresa di Lussemburgo e Sofia di Spagna, come spiega «Gala».

La principessa monegasca aveva già indossato un outfit completamente bianco durante la messa inaugurale del pontefice dello scorso 18 maggio.