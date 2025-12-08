Papa Leone XIV invita Michael Bublé in Vaticano e... canta con lui! 08.12.2025

Lo swing del crooner canadese travolge il Vaticano in una serata fuori dagli schemi. Il Pontefice segue il ritmo e regala un momento spontaneo che conquista il pubblico.

Al Concerto dei Poveri, nell’aula Paolo VI, è successo qualcosa che nessuno si aspettava: Papa Leone XIV si è lasciato andare alle note di Michael Bublé.

Il cantante canadese, ospite speciale della serata, ha alternato momenti solenni a brani più leggeri, trasformando la sala in un mare di emozioni.

Dopo un’intensa esecuzione dell’Ave Maria di Schubert, Bublé è passato ai suoi cavalli di battaglia.

Ed è proprio durante «L.O.V.E.» che, come riporta «Leggo», gli occhi delle telecamere hanno catturato una scena irresistibile: il Pontefice che accenna il ritornello, quasi senza volerlo, ma con evidente trasporto.

Al termine dello spettacolo, le parole del Pontefice hanno dato un significato ancora più profondo a quel gesto spontaneo: «La musica è un ponte che ci conduce a Dio. Riesce a far vibrare sentimenti ed emozioni, persino i movimenti più profondi dell’animo, elevandoli verso l’alto come una scala ideale tra la terra e il cielo».