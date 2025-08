Enrico Papi torna con Sarabanda. Imago

Enrico Papi torna con «Sarabanda», il celebre gioco musicale, e lancia una frecciatina a Stefano De Martino, criticando il format di «Affari Tuoi». Il presentatore romano sottolinea l'importanza della preparazione dei concorrenti nel suo show.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te Enrico Papi torna ogni giorno con «Sarabanda», il quiz musicale che lo ha reso celebre, ma ammette che da concorrente sarebbe scarso per via della poca memoria.

In un'intervista al «Corriere della Sera», critica «Affari Tuoi» di Stefano De Martino definendolo un gioco d'azzardo, e rivendica di aver importato lui stesso il format di «Reazione a catena».

Ripercorrendo la sua carriera, Papi parla del successo iniziale, del suo errore di essersi fermato troppo a lungo e della volontà di restare sempre con i piedi per terra. Mostra di più

L'estate di Enrico Papi è caratterizzata da molte colonne sonore, che ripercorre nel suo ritorno quotidiano con «Sarabanda», il popolare gioco musicale.

In questo programma, i concorrenti devono indovinare i titoli delle canzoni con pochissime note e in pochi secondi. Il presentatore confessa: «Perderei al primo round di Sarabanda perché, nonostante ami la musica, come giocatore sono una frana. Ho poca memoria, riconosco le canzoni, ma dimentico i titoli».

In un'intervista al «Corriere della Sera», Papi non risparmia critiche a Stefano De Martino, conduttore di «Affari Tuoi», paragonando il programma a una lotteria e un gioco d'azzardo, simile a quanto affermato da Gerry Scotti.

La lunga pausa

Papi riflette sui 16 anni di pausa di «Sarabanda», spiegando il suo successo attuale con tre motivi: è un brand Mediaset rassicurante per il pubblico di Canale 5, la musica coinvolge tutti e permette al pubblico di sentirsi protagonista, e i concorrenti sono estremamente preparati, simili a quelli dei vecchi quiz di Mike Bongiorno. Non si tratta di fortuna, ma di conoscenza.

La critica a De Martino e «Affari Tuoi» è evidente: «Non mi è mai piaciuta l'idea della lotteria e dell'azzardo».

Parlando di Pino Insegno, conduttore di «Reazione a catena», Papi afferma: «Siamo rivali nella fascia oraria, ma non nella vita, anche se ci siamo incontrati poche volte». Tra i vari programmi, Papi non ha dubbi: «Reazione a catena è un format che ho importato io dopo averlo visto su una tv americana anni fa».

«Ero il re dei telepaparazzi»

Papi riflette anche sul suo successo e sul periodo in cui si è allontanato dalla tv, definendolo un errore: «Accettare Sarabanda fu una follia. Ero il re dei telepaparazzi e diventai conduttore di quiz. All'inizio non andava bene, ma con piccoli cambiamenti è cresciuto vertiginosamente. Non mi sono montato la testa, sono una persona semplice. Mio nonno era un contadino, mi sento uno del pubblico».

Il momento più difficile della sua carriera? «Dopo il successo di Sarabanda, mi sono fermato e auto-eclissato. Non lo rifarei mai, è stato un errore perché in tv bisogna esserci sempre, è il segreto per durare».

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.