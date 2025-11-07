  1. Clienti privati
Senza filtri Pappalardo sui reality show: «L'Isola dei famosi è diventata l'Isola della spazzatura»

7.11.2025 - 07:38

Adriano Pappalardo senza peli sulla lingua.
A «Belve» Adriano Pappalardo ha attaccato senza filtri i reality show. Il cantautore e attore italiano ha anche rivela le disparità di cachet nell'edizione dell'«Isola dei famosi» del 2003 a cui ha partecipato.

Nicolò Forni

07.11.2025, 07:38

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Adriano Pappalardo critica duramente i reality show e la sua esperienza a «L'Isola dei famosi» del 2003: «Da show a Isola della spazzatura».
  • Il cantautore ha denunciato la differenza di compensi con Al Bano: «A me 30'000 euro, a lui 1,2 milioni».
  • L'attore ha anche confessato un tradimento sul set de «La Piovra», precisando che lui «non lo tollererebbe».
Adriano Pappalardo ha partecipato al programma televisivo «Belve», dove ha espresso forti critiche nei confronti dei reality show, rivelando anche dettagli personali come un tradimento alla moglie.

Durante l'intervista con Francesca Fagnani, l'80enne ha ricordato la sua partecipazione a «L'Isola dei famosi» nel 2003, un'esperienza che ha lasciato in lui un certo risentimento.

Il cantautore ha sottolineato la disparità nei compensi tra lui e Albano Carrisi, affermando: «A me hanno dato 30'000 euro, a lui mi pare un milione e 200'000».

Ha poi criticato duramente il programma, dicendo: «All'Isola gli autori cercavano un altro Pappalardo! Trovarono Al Bano, poi trovarono altri, finché l'Isola dei famosi è diventata l'Isola della spazzatura».

Squarci della vita privata

La conversazione si è poi spostata su un episodio in cui Pappalardo ha offeso Giorgia Meloni durante un evento. Ha minimizzato l'accaduto, dicendo: «Ho fatto solo un gesto poco reverenziale e alla seconda canzone ho chiesto scusa».

Ha anche parlato del suo matrimonio, ammettendo un tradimento avvenuto durante le riprese de «La Piovra»: «C'è stata una ragazza».

Ha raccontato che la moglie avrebbe voluto vendicarsi con Michele Placido, ma alla domanda se avrebbe tollerato un tradimento, la sua risposta è stata chiara: «No».

