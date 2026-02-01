Paris Hilton COvermedia

La famosa DJ ed ereditiera è al lavoro sul suo nuovo album, in cui potrebbe figurare un duetto con la star del pop.

Covermedia Covermedia

Paris Hilton e Britney Spears potrebbero presto rilasciare una nuova ed esplosiva hit.

Durante un'intervista con il magazine Attitude, la famosa ereditiera e DJ ha infatti rivelato di essere in contatto con la star del pop per una collaborazione musicale. Paris, che attualmente è al lavoro sul suo terzo album in studio, ha dichiarato: «Avevamo già discusso della possibilità di creare un po' di musica divertente. E recentemente ci siamo ritrovate a parlare nuovamente di musica», ha dichiarato la star di «Simply Life», 44. «Sarebbe un sogno che diventa realtà».

Paris ha debuttato sulla scena musicale nel 2006 con l'album «Paris». Nel 2024, la star ha rilanciato la sua carriera da cantante con il suo secondo album «Infinite Icon».

Parlando di Britney, Paris ha aggiunto di essere una grande fan dell'album del 2007 «Blackout». «Era semplicemente se stessa», ha detto. «È una delle donne più forti che abbia mai conosciuto. È l'ultima icona del pop, con un grande cuore. Quell'album è incredibile».

Paris e Britney hanno recentemente discusso dei loro traumi del passato. «Ero con Britney in Messico un paio di settimane fa per il suo compleanno e parlavamo di quante persone crudeli e con uno spirito maligno ci fossero a quel tempo», ha dichiarato Paris durante un episodio del podcast «I've Never Said This Before». «Ci sono pochissime persone con cui puoi relazionarti a questo livello quando provi questa cosa. Ci ha rese entrambi forti».