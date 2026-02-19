Paris Hilton & Carter Reum

Paris Hilton e Carter Reum celebrano cinque anni di matrimonio con una cerimonia romantica il giorno di San Valentino. «Cinque anni dopo e il mio cuore batte ancora per lui», scrive lei sui social.

Paris Hilton e Carter Reum si sono risposati.

A cinque anni dalle nozze del 2021, la coppia ha rinnovato le promesse matrimoniali con una cerimonia intima alle Turks and Caicos, scegliendo il giorno di San Valentino per suggellare ancora una volta il proprio legame.

A raccontarlo è stata la stessa ereditiera e imprenditrice sui social, dove ha condiviso immagini e video dietro le quinte della giornata. «Cinque anni dopo e lui riesce ancora a farmi battere il cuore», ha scritto.

«A San Valentino, nelle acque turchesi dell'arcipelago – pochi giorni prima del mio compleanno – il mio Valentino per sempre mi ha chiesto di sposarlo di nuovo e io ho detto sì, ancora una volta».

Ora, però, con una nuova consapevolezza. «Ma non eravamo solo marito e moglie. Eravamo mamma e papà. Phoenix e London guardavano l'amore che li ha creati».

«E per sempre non è abbastanza con te, Carter»

Hilton, 44 anni, ha pubblicato altre immagini in cui indossa un abito bianco con guanti, mentre Reum le infila l'anello al dito sotto lo sguardo dei loro due bambini.

«Rinnovare le nostre promesse non significa solo celebrare cinque anni meravigliosi – è mostrare ai nostri piccoli che l'amore cresce, si approfondisce e si sceglie ancora e ancora. Cinque anni andati. Per sempre davanti a noi. E per sempre non è abbastanza con te, Carter».

Anche Reum ha commentato l'evento in un'intervista a «People», sottolineando il percorso compiuto insieme: «Guardare Paris negli ultimi cinque anni – soprattutto come madre – è stata la più grande gioia e il più grande privilegio della mia vita. Riproporle il matrimonio non è stato solo rinnovare le promesse, ma onorare la donna incredibile che è e l'esempio di forza, cuore e resilienza che spero possa ispirare i nostri figli e chiunque creda nell'amore che dura».

Le prime nozze della coppia, celebrate nel 2021, erano state raccontate nel reality «Paris In Love», trasformando il matrimonio in un evento mediatico globale. Oggi, lontano dai riflettori di una première, il nuovo sì ha il sapore della famiglia.