A Los Angeles Il padre di Paris Hilton punta il fucile contro tre ladri

Covermedia

6.12.2025 - 13:00

Rick Hilton
Rick Hilton

Rick Hilton ha puntato un fucile contro tre ladri, riusciti a introdursi nella proprietà di famiglia, a Los Angeles.

Covermedia

06.12.2025, 13:00

06.12.2025, 13:25

Il padre di Paris Hilton, Rick Hilton, non si è fatto intimidire da un gruppo di ladri.

Come rivelato in un'intervista con Extra dalla moglie Kathy Hilton, tre ladri si sono introdotti nella loro mansion di Los Angeles dopo aver «rotto tre vetri» e aver buttato giù una porta. L'episodio risale al 15 novembre scorso.

Rick, dopo aver sentito alcuni rumori sospetti, ha immediatamente «tirato fuori il fucile».

«Rick li ha guardati in faccia e ha detto: «Sapete cosa, andatevene immediatamente da qui. La polizia sta arrivando"», ha raccontato Kathy. «Poi è arrivata la nostra security e sono scappati. In seguito, Rick ha iniziato a sparare per aria, fuori dal suo ufficio».

Dopo lo spaventoso episodio, la coppia ha rafforzato le misure di sicurezza della proprietà. «È pazzesco», ha aggiunto la 66enne.

Kathy non era in casa

Kathy non si trovava a casa al momento dell'irruzione, poiché era tra gli ospiti del BravoCon 2025, a Las Vegas.

Nelle stesse ore i ladri si sono introdotti nella proprietà della co-star, Sutton Stracke. Poco dopo, la socialite ha raccontato a Entertainment Tonight che i sospettati «sono entrati da una finestra della cucina, rubando borse di valore e gioielli pregiati».

Non è chiaro se i malviventi siano stati arrestati ma, come confermato dal Dipartimento di Polizia di Los Angeles, sono state presentate delle denunce per furto con scasso per entrambi i casi.

Kathy e l'imprenditore Rick sono sposati dal 1979. Dal loro matrimonio sono nati, oltre a Paris, la figlia Nicky Rothschild e i figli Conrad e Barron Hilton.

