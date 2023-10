Paris Hilton

È in preparazione una serie televisiva basata sulle memorie di Paris Hilton. La serie sarà un adattamento del libro della 42enne socialite, «Paris: The Memoir», pubblicato all'inizio dell'anno.

Secondo Entertainment Tonight, la società cinematografica indipendente A24 si è aggiudicata i diritti di opzione del libro con un accordo a sei cifre. La Hilton sarà la produttrice esecutiva della sua società 11:11 Media, insieme alle sorelle attrici Dakota ed Elle Fanning per la Lewellen Pictures e a David Bernad per la Middle Child Pictures.

La biografia della Hilton, pubblicata a marzo, pone l’accento sulla sua vita nei panni di ereditiera dell'impero Hilton Hotels, le problematiche lotte adolescenziali e l’ingerenza dei media negli anni 2000.

«Ho scritto questo libro nel tentativo di comprendere il mio posto in un momento di svolta: il rinascimento della tecnologia, l'era degli influencer», ha dichiarato la Hilton nella descrizione del libro di memorie. «Mi sono concentrata sugli aspetti chiave della mia vita che hanno portato a ciò di cui sono più orgogliosa: come mi è stato tolto il potere e come me lo sono ripreso, come ho costruito un'attività fiorente, un matrimonio e una famiglia».

Ha aggiunto: «Ci sono così tante giovani donne che hanno bisogno di sentire questa storia. Non voglio che imparino dai miei errori, voglio che smettano di odiarsi per i loro stessi errori».

Covermedia