Paris Hilton

L’ereditiera si sfoga sulle pagine di People dopo aver letto alcune cattiverie sull’aspetto del figlio Phoenix di 10 mesi.

Paris Hilton risponde ai «feroci» commenti online sull’aspetto del suo bambino di 10 mesi, Phoenix.

«Solitamente, non degno nemmeno di una risposta persone che dicono cose del genere, ma mi si spezza il cuore nel pensare che ci siano persone così crudeli nel mondo», ha dichiarato la 42enne a People in una nuova intervista.

«Non riesco a credere che si possa essere così cattivi e feroci su un bambino così piccolo e innocente», ha continuato la socialite. «Potete dire qualsiasi cosa su di me, ma lui è il mio piccolo angelo. E se qualcuno dice qualcosa per fargli del male o per ferire i suoi sentimenti, sarò sempre lì per proteggerlo».

I commenti di Paris giungono a pochi giorni dall’arrivo della sua bambina, London. La star e il marito Carter Reum, sposati dal 2021, hanno avuto i due figli da madre surrogata.

Tornando sul bullismo online nei confronti dei più piccoli, Hilton ha aggiunto: «Le loro vite devono essere veramente tristi per attaccare un bambino in quel modo».

Paris e Carter sono diventati genitori di Phoenix a gennaio; mentre la scorsa settimana la coppia ha annunciato l’arrivo di London.

Paris ha infine ringraziato le molte persone che le hanno mostrato supporto e vicinanza. «Sono grata nel sapere che ci sono così tante persone nel mondo che mi vogliono bene e mi sostengono. Stare dalla mia parte significa moltissimo per me, grazie alle persone che si sono prese cura di Phoenix in quel modo, significa tanto».

Covermedia