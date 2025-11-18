  1. Clienti privati
Caso Epstein Paris Hilton rompe il silenzio: «Io e Ghislaine Maxwell? Mai incontrata»

Covermedia

18.11.2025 - 13:56

Paris Hilton
Paris Hilton
Covermedia

Per la prima volta, la socialite americana commenta le voci secondo cui Ghislaine Maxwell avrebbe tentato di reclutarla per Jeffrey Epstein quando aveva 19 anni.

Covermedia

18.11.2025, 13:56

18.11.2025, 14:17

Paris Hilton rompe il silenzio su una vicenda che la sfiora da anni.

In un'intervista al Sunday Times, l'imprenditrice e icona pop nega con fermezza di essere mai stata avvicinata da Ghislaine Maxwell, ex compagna e complice di Jeffrey Epstein, il finanziere condannato per reati sessuali su minori.

Le voci erano riemerse nel documentario di Lifetime del 2020, «Surviving Jeffrey Epstein», dove il giornalista Christopher Mason raccontava che Maxwell, vedendola a una festa, l'avrebbe definita «perfetta per Jeffrey».

A distanza di anni, Paris chiarisce: «Non ricordo nemmeno di averla mai incontrata», spiega, aggiungendo con ironia: «Sono solo un nome perfetto per il clickbait».

Nel documentario compariva anche una foto del settembre 2000 che ritraeva Maxwell, Hilton e Donald Trump, all'epoca «un vecchio amico di famiglia», come lo ha definito la stessa Paris. Allora aveva solo 19 anni.

Maxwell è stata condannata nel 2021 per traffico sessuale e sfruttamento di minori, con una pena di 20 anni di carcere. Epstein, invece, si è tolto la vita nel 2019 mentre era in custodia federale.

Oggi Paris Hilton, 44 anni, è un'imprenditrice affermata, madre e autrice della biografia «Paris: The Memoir». Pur restando legata a un passato di scandali e gossip, sceglie di guardare avanti: «Non si può controllare ciò che dicono gli altri, ma si può scegliere chi si vuole essere davvero».

