Paris Hilton

Chiamate «Stay Like an Icon», queste camere offrono un'esperienza immersiva nell'universo glamour della socialite, con decorazioni personalizzate, viste mozzafiato su Hollywood e comfort esclusivi.

Covermedia

Paris Hilton ha progettato due pink suite all'interno dell'hotel Beverly Hilton.

Le stanze, chiamate Stay Like an Icon, sono decorate con immagini di Paris sulle pareti e tutto è rigorosamente rosa. Paris ha presentato le stanze personalizzate in un video su Instagram. Posando su un divano rosa, con una foto incorniciata di sé stessa alle spalle, ha detto: «Ciao amori, avete mai desiderato soggiornare come me? Bene, ora potete farlo. Sto progettando una suite unica al Beverly Hilton per tutti voi Infinite Icons».

Le camere dispongono di una terrazza privata, un ampio bagno e un letto gigantesco, tutti decorati con accessori rosa. Il balcone è arredato con mobili in plastica e un'insegna al neon, e offre una vista panoramica su Hollywood.

Ogni suite costa 1111 dollari a notte (circa 1055 euro) ed è disponibile per gli ospiti dal 4 ottobre al 1 novembre.

Di recente, Paris è stata molto impegnata. Ha pubblicato il suo secondo album, «Infinite Icons», prodotto da Sia. Inoltre, sta registrando la reunion di «The Simple Life» insieme a Nicole Richie. Le due amiche sono diventate famose 17 anni fa grazie a questo reality show di successo, che le ha portate sotto i riflettori.

La socialite ha due figli con il marito Carter Reum: Phoenix, di 20 mesi, e London, di 10 mesi, entrambi nati tramite madre surrogata.

Covermedia