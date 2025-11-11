La figlia di Michael Jackson svela sui social gli effetti permanenti del passato abuso di sostanze: «Non voglio ricorrere alla chirurgia, sono sobria da sei anni e non voglio rischiare di ricadere».

Covermedia Covermedia

Paris Jackson ha rivelato sui social di avere il setto nasale perforato, una conseguenza diretta del passato uso di droghe.

La figlia del compianto re del pop Michael Jackson e dell'ex moglie Debbie Rowe ha deciso di parlarne apertamente in un video, ripubblicato su TikTok, per spiegare ai fan l'origine di un dettaglio che molti avevano notato.

«Mi sono resa conto di non aver mai affrontato pubblicamente questo tema, e a volte può essere molto evidente», ha spiegato nel video. «Ho un fischio fortissimo quando respiro dal naso, e succede perché ho quello che si chiama un setto nasale perforato».

Per mostrare il problema, Paris ha illuminato con una torcia l'interno della narice, rivelando la cavità. Poi ha aggiunto, con una sincerità disarmante: «È esattamente da dove pensate che provenga».

E subito dopo ha lanciato un monito ai più giovani: «Non fate uso di droghe, ragazzi. O fatelo, ognuno deve vivere le esperienze che deve vivere nella vita. Io non lo consiglio, perché mi ha rovinato l'esistenza».

«Posso infilarci uno spaghetto»

Oggi la modella, attrice e cantante 36enne vive con questa condizione da quando aveva 20 anni. «Posso infilarci uno spaghetto», ha raccontato con ironia, aggiungendo che il problema le crea difficoltà soprattutto in studio di registrazione.

Sebbene esista un intervento chirurgico per riparare il danno, Paris ha scelto di non sottoporsi a un'operazione: «Devi assumere antidolorifici per un'operazione del genere, e io non voglio rischiare di riavvicinarmi a quel mondo».