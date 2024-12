Paris Jackson

La 26enne, figlia di Michael Jackson, convolerà presto a nozze con l'ingegnere del suono dopo due anni di relazione.

Covermedia

Paris Jackson si è fidanzata ufficialmente con il produttore musicale Justin 'Blue' Long.

La cantante e attrice ha annunciato la notizia in occasione del compleanno di Justin, postando su Instagram una serie di foto della festa.

«Buon compleanno mio dolce Blu. Vivere la vita con te in questi ultimi anni è stato un turbine indescrivibile e non potrei sognare una persona più perfetta con cui continuare a farlo. Grazie per avermi permesso di essere tua. Ti amo», ha scritto nel post.

Nella carrellata di immagini è presente uno scatto che ritrae Justin in ginocchio mentre stringe tra le mani un portagioie. Le immagini successive condivise su Instagram Stories, raffigurano Paris baciare e abbracciare Justin, e infine il momento della proposta con un anello di diamanti.

La musicista è stata accostata per la prima volta a Justin, che lavora spesso con la sua band, nel 2022.

In passato Paris è stata legata sentimentalmente all'ex compagno di band Gabriel Glenn, ma la love story è terminata nel 2020 dopo circa due anni.

