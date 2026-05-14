Parlando di amore, Emma Marrone ammette: «A me oggi come oggi basta il flirt»

Emma Marrone (immagine d'archivio). Imago

Emma Marrone si mette a nudo in una lunga intervista a «Vanity Fair Italia». Dalla malattia che ha cambiato il suo corpo fino ai consigli dati a Stefano De Martino per Sanremo, la cantante parla senza filtri di amore, critiche e accettazione di sé.

Hai fretta? blue News riassume per te Emma Marrone racconta a «Vanity Fair Italia» il difficile rapporto con il proprio corpo dopo la malattia.

La cantante parla anche di amore e ammette: «Per me oggi basta il flirt».

Emma difende Stefano De Martino in vista di Sanremo e lancia un messaggio a favore dei giovani artisti. Mostra di più

Emma Marrone è la protagonista della nuova cover di «Vanity Fair Italia», dove affronta uno dei temi più delicati e discussi degli ultimi anni: il giudizio sul corpo femminile.

Nell'intervista, la cantante parla apertamente della malattia affrontata da giovane, delle ricadute e delle conseguenze fisiche e psicologiche che hanno segnato il suo percorso.

Come racconta, col tempo ha imparato a guardarsi con maggiore accettazione: «Questo è il mio corpo: funziona, mi permette di essere viva, e questo mi basta».

Emma spiega di aver smesso di combattere contro sé stessa, scegliendo invece di concentrarsi sul benessere e sulla salute.

«L'amore? Mi basta il flirt»

Nel corso della lunga intervista, la cantante si sofferma anche sulla vita sentimentale. Emma confessa di vivere oggi l’amore in modo molto più leggero: «Per me si salva il flirt», racconta a «Vanity Fair Italia».

E aggiunge che spesso preferisce vivere il momento senza pensare necessariamente a una relazione duratura.

Secondo la cantante, il fascino sta proprio nella spontaneità e nell'emozione della conquista: «Il flirt non è affatto scontato», spiega.

I consigli a Stefano De Martino per Sanremo

Emma ha parlato anche del rapporto con Stefano De Martino, oggi tra i volti più chiacchierati della televisione italiana, rivelando di avergli già dato qualche consiglio in vista della nuova avventura legata al Festival di Sanremo.

«Si sta preparando seriamente», dice la cantante, spiegando che il conduttore le racconta spesso dei suoi studi e dell’ascolto dei brani in gara.

Emma si dice felice per lui, ma sottolinea anche come le critiche facciano inevitabilmente parte del gioco: «Criticano tutti, anche i grandi della tv».

Il sostegno ai giovani artisti

Nell'intervista, Marrone dedica spazio anche alle nuove generazioni della musica italiana. La cantante spiega di voler offrire ai giovani artisti quella fiducia che, agli inizi della sua carriera, spesso lei stessa non ha ricevuto.

«La musica non è una competizione», afferma. E aggiunge che le vere opportunità per emergere restano ancora poche: «Se posso aiutare qualcuno, anche solo un po', lo faccio volentieri».