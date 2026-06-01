Linda Caridi

Riprese in corso per la serie con Linda Caridi ambientata nella cardiochirurgia di Padova.

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Sono in corso le riprese di «500 Battiti», il nuovo medical drama di HBO Max con Linda Caridi. La serie segue una cardiochirurga chiamata a salvare un paziente in attesa di trapianto prima di scoprire che il cuore che sta cedendo è il suo.

Dopo il successo di «Cuori», la fiction Rai ambientata alle Molinette di Torino, il genere medical italiano trova un nuovo protagonista. Stavolta il racconto si sposta all'Ospedale di Padova e mette al centro una dottoressa costretta a confrontarsi con la stessa fragilità che vede ogni giorno nei suoi pazienti.

Carolina Mattei è una brillante cardiochirurga abituata a prendere decisioni che separano la vita dalla morte. Quando si rende disponibile un cuore per un trapianto, viene coinvolta in una corsa contro il tempo per salvare una vita. Proprio nel momento più importante della sua carriera, però, si trova ad affrontare una sfida che la riguarda in prima persona.

È questa la svolta su cui punta «500 Battiti». L'emergenza ospedaliera resta centrale, ma il racconto intreccia la tensione della sala operatoria con il percorso personale della protagonista, trasformando una dottoressa abituata a curare gli altri in una possibile paziente.

A interpretare Carolina è Linda Caridi. Nel cast figurano anche Andrea Arcangeli, Andrea Pennacchi, Mario Sgueglia, Camilla Filippi, Giorgio Montanini, Samuele Teneggi e Anna Bellato.

Prodotta da Cattleya, la serie sarà composta da sei episodi da un'ora. I primi tre saranno diretti da Stefano Lodovichi, che cura anche la supervisione artistica del progetto, mentre gli ultimi tre porteranno la firma di Alice Filippi.

Le riprese proseguiranno per circa tredici settimane tra Roma, Padova e Cortina. La data di debutto sulla piattaforma HBO Max non è stata ancora annunciata.