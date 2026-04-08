Jessie Buckley & Michael B. Jordan

L'Academy annuncia il calendario delle prossime cerimonie: ultime su ABC prima del passaggio a YouTube e traguardo storico per Hollywood.

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L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato le date delle prossime due edizioni degli Oscar, delineando il calendario fino al traguardo simbolico della 100ª cerimonia.

La 99ª edizione si terrà domenica 14 marzo 2027, mentre la 100ª edizione si terrà domenica 5 marzo 2028, segnando il centenario della storica manifestazione hollywoodiana.

Entrambe le cerimonie andranno in onda in diretta dal Dolby Theatre di Hollywood a partire dalle 16 ora locale, trasmesse da ABC negli Stati Uniti e in oltre 200 territori nel mondo.

Presto su YouTube

Le edizioni del 2027 e 2028 saranno le ultime trasmesse dalla rete americana, prima del passaggio della cerimonia a YouTube previsto dal 2029.

A partire dalla 101ª edizione, infatti, gli Oscar si sposteranno al Peacock Theatre nel centro di Los Angeles.

L'Academy ha inoltre reso note le principali tappe della stagione 2027: il periodo di eleggibilità è iniziato il 1° gennaio 2026, le votazioni per le nomination prenderanno il via l'11 gennaio 2027, mentre i candidati saranno annunciati il 21 gennaio. Le votazioni finali si concluderanno il 4 marzo.

I «campioni in carica»

La 98ª edizione degli Academy Awards, tenutasi il 15 marzo di quest'anno, ha visto «One Battle After Another» conquistare il premio come miglior film insieme ad altri cinque riconoscimenti.

«Sinners», diretto da Ryan Coogler e candidato in 16 categorie – record storico – ha ottenuto il premio come miglior attore per Michael B. Jordan, mentre Jessie Buckley ha vinto come miglior attrice per «Hamnet».