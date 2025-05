Ballando Con Le Stelle

«Ne vedremo delle belle», ha anticipato Milly Carlucci.

Covermedia Covermedia

Milly Carlucci torna in prima serata su Rai1 con «Sognando... Ballando con le stelle», lo spin-off che celebra i primi 20 anni di «Ballando con le stelle».

Non un semplice spin-off, ma un nuovo show: a Sognando entrano in pista i professionisti tra i quali si nasconde il prossimo nuovo maestro o maestra di Ballando.

«Per la prima volta – ha spiegato Milly Carlucci – facciamo un casting pubblico. Saranno il pubblico da casa e la giuria a scegliere chi entrerà nella nostra squadra».

Dopo una prima fase in cui i nuovi talenti danzeranno in coppia con i maestri del cast, la finale vedrà un cambio inedito: gli aspiranti balleranno insieme a vip delle edizioni passate, per dimostrare di saperli guidare e coinvolgere, proprio come sulla pista di Ballando.

Ecco chi saranno i giudici

A giudicare ci sarà la storica giuria del programma, composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith (presidente di giuria), Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Sarà affiancata – importante novità – dal giudizio popolare espresso attraverso i social.

Ma durante le quattro serate di questo speciale andrà in scena, anzi in pista, anche una grande festa per i 20 anni dell'iconico show del sabato sera di Rai Uno. «Ci saranno ospiti ed ex concorrenti – chiarisce la Carlucci – tutti, tutti hanno accettato di partecipare con grande entusiasmo». Tra i tanti Federica Pellegrini, Bianca Guaccero, Wanda Nara, Emanuele Filiberto.