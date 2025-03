Patrick Schwarzenegger

L'attore racconta il mix di emozioni prima e dopo il provino per la serie HBO. Dall'ansia alle lacrime, fino alla chiamata di Mike White che ha cambiato tutto.

Covermedia Covermedia

Patrick Schwarzenegger ha rivelato di essere stato travolto dall'ansia prima del provino per la nuova stagione di «The White Lotus», fino a esplodere in lacrime di gioia quando ha scoperto di aver ottenuto il ruolo di Saxon Ratcliff.

L'attore ha raccontato la sua reazione emotiva durante un'intervista con il cognato Chris Pratt per Interview Magazine, svelando quanto fosse teso prima della selezione. «Oh, cavolo. Ero pieno d'ansia proprio durante il periodo di Natale, un anno fa, perché il mio chemistry read era la mattina dopo Natale e stavo impazzendo», ha confessato. «In certe situazioni divento molto nervoso, mentre altre volte, sul set, non lo sono affatto».

Affrontare un'audizione non è mai semplice, ma farlo via Zoom ha reso tutto ancora più stressante. «Quando entro in una stanza per un'audizione o un chemistry read, divento molto nervoso. E già il fatto che fosse su Zoom non mi piaceva per niente», ha ammesso l'attore.

Il momento più emozionante è arrivato quando Mike White, creatore della serie, gli ha scritto per confermargli che aveva ottenuto la parte. «Quando Mike White mi ha scritto per dirmi che avevo ottenuto il ruolo, ho iniziato a piangere. È stato un momento surreale», ha raccontato. «Ho sempre sognato di ottenere un ruolo del genere o di lavorare con qualcuno come Mike».

Patrick ha anche rivelato che gli era stato chiesto di mantenere segreta la notizia, persino alla sua famiglia. «Ero in Idaho con alcuni amici e mio padre, Arnold Schwarzenegger, a sciare, e non ho detto niente a nessuno», ha spiegato. «La prima persona a saperlo, dopo Abby (Champion, la mia fidanzata), sei stato tu!», ha raccontato rivolgendosi a Chris Pratt.

Chris, sposato dal 2019 con Katherine Schwarzenegger, sorella di Patrick, ha ascoltato divertito il racconto del cognato, che ora si prepara a conquistare il pubblico di «The White Lotus» con il suo nuovo ruolo.