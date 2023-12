Patti Smith

Lo show bolognese della celebre performer al teatro Duse è stato annullato. La 76enne resta ricoverata all'ospedale Maggiore di Bologna.

È ancora sotto osservazione Patti Smith, la sacerdotessa del rock che martedì doveva esibirsi in un live show al teatro Duse di Bologna. A causa di un malore tuttavia il concerto è stato annullato, e l’artista portata all'ospedale Maggiore di Bologna dove ha trascorso la notte in osservazione.

«Con grandissimo dispiacere, informiamo il gentile pubblico che il concerto di Patti Smith non potrà andare in scena a causa di un improvviso malore che ha colpito l’artista», ha spiegato la nota stampa diffusa dal Teatro Duse. «Siamo tutti rammaricati per il disagio provocato da questa notizia. All'artista vanno i nostri migliori auguri di una prontissima guarigione».

L’ultima tappa del tour italiano è prevista per il 14 dicembre al teatro Malibran di Venezia: si attendono però conferme ufficiali.

Covermedia