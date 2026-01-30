  1. Clienti privati
L'età è un dettaglio? Patty Pravo e il compagno di 40 anni più giovane: una storia che dura da oltre un decennio

fon

30.1.2026

Patty Pravo in scena.
Patty Pravo in scena.
Imago

Patty Pravo e Simone Folco condividono da oltre tredici anni un legame che va oltre le etichette, costruito su complicità, lavoro e un affetto che sfida i pregiudizi sull'età.

Redazione blue News

30.01.2026, 09:51

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Patty Pravo vive da oltre tredici anni una relazione stabile con Simone Folco, di più di quarant'anni più giovane di lei.
  • Il loro legame unisce vita privata e professionale, con Folco che affianca la cantante anche come assistente e curatore d'immagine.
  • La cantante ha più volte spiegato che tra loro esiste un affetto profondo e non convenzionale, in cui l'età non rappresenta un limite.
Mostra di più

La differenza d'età non ha mai avuto un ruolo centrale nella storia tra Patty Pravo e Simone Folco. La cantante, 77 anni e una carriera che attraversa decenni di musica italiana, condivide da oltre tredici anni la sua quotidianità con un uomo di più di quarant'anni più giovane.

Un rapporto nato lontano dai riflettori e cresciuto nel tempo, capace di resistere ai luoghi comuni.

Stando a «Leggo.it», Simone Folco, oggi 36enne, lavora come designer e curatore d'immagine. È entrato nella vita della cantante quando era poco più che ventenne e da allora il loro legame non si è mai interrotto.

Con il tempo, la relazione privata si è intrecciata anche con quella professionale: l'uomo è diventato il suo assistente personale e la figura che segue e costruisce la sua immagine pubblica, accompagnandola nei progetti artistici e nelle scelte di comunicazione.

La cantante si sbottona. Patty Pravo parla del compagno 35enne: «Esistono vari tipi di amore»

La cantante si sbottonaPatty Pravo parla del compagno 35enne: «Esistono vari tipi di amore»

La cantante ha raccontato più volte di aver colto fin da subito il talento e la sensibilità del compagno, decidendo di affidargli un ruolo sempre più centrale nel suo percorso.

Oggi Folco la segue tra concerti, viaggi e momenti di pausa, condividendo con lei uno stile di vita dinamico e spesso raccontato anche attraverso i social, dove compaiono scorci della loro quotidianità.

Un legame che sfugge alle definizioni

Quello che unisce la coppia è un rapporto che va oltre le etichette tradizionali. Tra loro c'è un affetto profondo, fatto di complicità, ironia e attenzione reciproca, in cui l'età non rappresenta un confine, secondo quanto spiegato dalla stessa cantante in diverse occasioni.

Un legame che lei stessa ha definito come una forma di amore non convenzionale, basata sul rispetto e sul piacere di stare insieme.

Presenza discreta ma costante, Folco rappresenta un punto di equilibrio nella vita dell’artista.

Dopo una storia sentimentale intensa e spesso vissuta sotto i riflettori, Patty Pravo sembra aver trovato in questa relazione una dimensione più intima e autentica, lontana dal rumore e dai giudizi esterni.

