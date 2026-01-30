Patty Pravo e il compagno di 40 anni più giovane: una storia che dura da oltre un decennio

La differenza d'età non ha mai avuto un ruolo centrale nella storia tra Patty Pravo e Simone Folco. La cantante, 77 anni e una carriera che attraversa decenni di musica italiana, condivide da oltre tredici anni la sua quotidianità con un uomo di più di quarant'anni più giovane.
Un rapporto nato lontano dai riflettori e cresciuto nel tempo, capace di resistere ai luoghi comuni.
Stando a «Leggo.it», Simone Folco, oggi 36enne, lavora come designer e curatore d'immagine. È entrato nella vita della cantante quando era poco più che ventenne e da allora il loro legame non si è mai interrotto.
Con il tempo, la relazione privata si è intrecciata anche con quella professionale: l'uomo è diventato il suo assistente personale e la figura che segue e costruisce la sua immagine pubblica, accompagnandola nei progetti artistici e nelle scelte di comunicazione.
La cantante ha raccontato più volte di aver colto fin da subito il talento e la sensibilità del compagno, decidendo di affidargli un ruolo sempre più centrale nel suo percorso.
Oggi Folco la segue tra concerti, viaggi e momenti di pausa, condividendo con lei uno stile di vita dinamico e spesso raccontato anche attraverso i social, dove compaiono scorci della loro quotidianità.
Un legame che lei stessa ha definito come una forma di amore non convenzionale, basata sul rispetto e sul piacere di stare insieme.
Presenza discreta ma costante, Folco rappresenta un punto di equilibrio nella vita dell’artista.
Dopo una storia sentimentale intensa e spesso vissuta sotto i riflettori, Patty Pravo sembra aver trovato in questa relazione una dimensione più intima e autentica, lontana dal rumore e dai giudizi esterni.