Paul Mescal

L'attore irlandese, star di «Normal People», sfoggerà le sue doti canore nei quattro film diretti da Sam Mendes. Accanto a lui, un cast d'eccezione per raccontare la leggenda dei Fab Four, attesi al cinema nell'aprile 2028.

Covermedia Covermedia

Paul Mescal non ha dubbi: nei biopic dedicati ai Beatles sarà lui stesso a cantare. L'attore di «Normal People», scelto per interpretare Paul McCartney, ha confermato che non ricorrerà al playback delle tracce originali del musicista.

Intervistato da IndieWire, alla domanda se avrebbe usato la sua voce ha risposto senza esitazioni: «Sì, sì, assolutamente, certo che sì». Una scelta coraggiosa per un progetto ambizioso che potrebbe segnare un punto di svolta nella sua carriera.

Per prepararsi al ruolo, Mescal ha già incontrato McCartney: «È un uomo straordinario. Solo dire che ho trascorso del tempo con lui è folle. Figurarsi interpretarlo», ha raccontato con entusiasmo.

4 film, ognuno dedicato a un diverso membro della band

Il progetto, intitolato «The Beatles – A Four-Film Cinematic Event», prevede quattro film, ognuno dedicato a un diverso membro della band. Oltre a Mescal nei panni di McCartney, ci saranno Barry Keoghan come Ringo Starr, Harris Dickinson come John Lennon e Joseph Quinn come George Harrison.

Le pellicole, tutte dirette da Sam Mendes, arriveranno in sala nell'aprile 2028.

Non è la prima volta che Mescal canta davanti alla macchina da presa: nel 2022 è stato protagonista, accanto a Melissa Barrera, del musical «Carmen».

Parallelamente, sta lavorando al progetto visionario di Richard Linklater, «Merrily We Roll Along», un film girato nell'arco di vent'anni. «Ogni due anni torno in Texas, incontro Richard, Beanie Feldstein e Ben Platt e giriamo nuove scene. È un processo folle e unico nel suo genere», ha spiegato.

Con «Il gladiatore II» in arrivo e i Beatles all'orizzonte, Paul Mescal si prepara a diventare una delle voci – e dei volti – più iconici della sua generazione.