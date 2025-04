Paul Mescal

Nel cast dei quattro film dedicati ai quattro membri della band anche Harris Dickinson e Joseph Quinn.

Covermedia Covermedia

Paul Mescal, Barry Keoghan, Harris Dickinson e Joseph Quinn interpreteranno i Beatles nella nuova saga cinematografica sui Fab 4.

Mescal vestirà i panni di Paul McCartney, Keoghan avrà il ruolo di Ringo Starr, Dickinson dovrà calarsi nella parte di John Lennon mentre Quinn interpreterà George Harrison.

La conferma, dopo le indiscrezioni delle scorse settimane, è arrivata dai quattro attori, saliti sul palco del CinemaCon di Las Vegas.

Il quartetto era accompagnato dal regista Sam Mendes, che ha annunciato che «The Beatles – A Four-Film Cinematic Event» verrà distribuito nelle sale nell'aprile 2028.

«La prima esperienza cinematografica da guardare tutta d'un fiato»

Mendes ha descritto il dramma biografico in più parti come la «prima esperienza cinematografica da guardare tutta d'un fiato», senza però chiarire se i quattro film verranno rilasciati contemporaneamente o distribuiti settimanalmente nell'aprile 2028.

Come riporta Variety, il regista di «Skyfall» ha detto al pubblico che sognava da anni di portare sullo schermo la storia dei Beatles: una storia non adatta per una serie tv e «troppo estesa per essere raccontata in un singolo film».

Ogni film racconterà i Beatles dal punto di vista di ognuno dei quattro componenti.

«Abbiamo bisogno di grandi eventi cinematografici per far uscire la gente di casa», ha dichiarato Mandes. «Questo è il primo lungometraggio narrativo a cui sono stati concessi i diritti sull'ampio catalogo musicale della band».

Mendes prevede di girare tutti e quattro i film in un anno.