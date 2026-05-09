Paul Mescal

I due attori saranno protagonisti di «Hold on to Your Angels», film che verrà scritto e diretto da Benh Zeitlin.

Covermedia Covermedia

Reunion in vista per Paul Mescal e Jessie Buckley.

Dopo il successo di «Hamnet», acclamato da pubblico e critica, i due attori si ritroveranno sul set per le riprese del nuovo film «Hold on to Your Angels», in cui Mescal interpreterà un «fuorilegge destinato all'inferno», mentre Buckley dovrà calarsi nei panni di «una misteriosa guida delle anime perdute».

Ambientata ai margini della Louisiana meridionale, la storia segue i personaggi mentre «si innamorano in modo catastrofico, trascinati a fondo dal loro paradiso in rovina nelle paludi».

A dirigere il film sarà Benh Zeitlin, regista di «Re della terra selvaggia». «Hold on to Your Angels è la storia d'amore più impossibile a cui abbia mai assistito: una storia d'amore fuorilegge ambientata ai margini di un'America in rovina, nella Louisiana meridionale», ha dichiarato Zeitlin in un comunicato stampa.

«Ho sognato di raccontarla da quando la sua protagonista, Pam Harper, si presentò al provino per Beasts of the Southern Wild 17 anni fa. È una lettera d'amore a uno stile di vita in via d'estinzione e un appello all'empatia in un pianeta frammentato».

Il film verrà prodotto da Plan B mentre a occuparsi della sceneggiatura sarà lo stesso Zeitlin.

Pam Harper ha interpretato Little Jo, una ragazza che vive su un'isola nella palude della Louisiana chiamata Bathtub, nel film candidato all'Oscar del 2012, con Quvenzhané Wallis nel ruolo della piccola Hushpuppy.

Mescal sarà impegnato per gran parte dell'anno nelle riprese del progetto cinematografico sui Beatles, composto da quattro film, in cui interpreta Paul McCartney, e dunque le riprese di «Hold on to Your Angels» non inizieranno prima di febbraio 2027.

Nell'adattamento cinematografico di «Hamnet» di Chloe Zhao, Mescal ha interpretato William Shakespeare al fianco di Buckley, che vestiva i panni di sua moglie Agnes. Entrambi hanno ricevuto ampi consensi per le loro interpretazioni. Buckley è stata premiata con l'Oscar come Migliore attrice nella recente cerimonia del Dolby Theater.