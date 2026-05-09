  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Spettacolo Paul Mescal e Jessie Buckley tornano sul set dopo il successo di «Hamnet»

Covermedia

9.5.2026 - 13:00

Paul Mescal
Paul Mescal

I due attori saranno protagonisti di «Hold on to Your Angels», film che verrà scritto e diretto da Benh Zeitlin.

Covermedia

09.05.2026, 13:00

09.05.2026, 13:38

Reunion in vista per Paul Mescal e Jessie Buckley.

Dopo il successo di «Hamnet», acclamato da pubblico e critica, i due attori si ritroveranno sul set per le riprese del nuovo film «Hold on to Your Angels», in cui Mescal interpreterà un «fuorilegge destinato all'inferno», mentre Buckley dovrà calarsi nei panni di «una misteriosa guida delle anime perdute».

Ambientata ai margini della Louisiana meridionale, la storia segue i personaggi mentre «si innamorano in modo catastrofico, trascinati a fondo dal loro paradiso in rovina nelle paludi».

A dirigere il film sarà Benh Zeitlin, regista di «Re della terra selvaggia». «Hold on to Your Angels è la storia d'amore più impossibile a cui abbia mai assistito: una storia d'amore fuorilegge ambientata ai margini di un'America in rovina, nella Louisiana meridionale», ha dichiarato Zeitlin in un comunicato stampa.

«Ho sognato di raccontarla da quando la sua protagonista, Pam Harper, si presentò al provino per Beasts of the Southern Wild 17 anni fa. È una lettera d'amore a uno stile di vita in via d'estinzione e un appello all'empatia in un pianeta frammentato».

Il film verrà prodotto da Plan B mentre a occuparsi della sceneggiatura sarà lo stesso Zeitlin.

Pam Harper ha interpretato Little Jo, una ragazza che vive su un'isola nella palude della Louisiana chiamata Bathtub, nel film candidato all'Oscar del 2012, con Quvenzhané Wallis nel ruolo della piccola Hushpuppy.

Mescal sarà impegnato per gran parte dell'anno nelle riprese del progetto cinematografico sui Beatles, composto da quattro film, in cui interpreta Paul McCartney, e dunque le riprese di «Hold on to Your Angels» non inizieranno prima di febbraio 2027.

Nell'adattamento cinematografico di «Hamnet» di Chloe Zhao, Mescal ha interpretato William Shakespeare al fianco di Buckley, che vestiva i panni di sua moglie Agnes. Entrambi hanno ricevuto ampi consensi per le loro interpretazioni. Buckley è stata premiata con l'Oscar come Migliore attrice nella recente cerimonia del Dolby Theater.

I più letti

Compra un Gratta e Vinci da 10 euro e poi rientra in tabaccheria: «Ho vinto 2 milioni»
Un'ondata di phishing colpisce le PMI svizzere che usano il software Bexio. Ecco come difendersi
La colpa di Sinner per un collega? «Quando vinco pare io non abbia fatto nulla di speciale»
Dopo un aprile secco, basta la pioggia d'inizio maggio o la Svizzera affronterà una storica siccità estiva? Ecco cosa dice l'esperto
Sergio Muniz e il dramma del figlio Yari: «È un bimbo farfalla, come lui solo 4 casi al mondo»

Altre notizie

Volano stracci. Mark Hamill posta una foto di Trump generata con l'AI, furia della Casa Bianca: «È un individuo malato»

Volano stracciMark Hamill posta una foto di Trump generata con l'AI, furia della Casa Bianca: «È un individuo malato»

Ecco perché. Luca Argentero: «Non ho un buon rapporto con i paparazzi»

Ecco perchéLuca Argentero: «Non ho un buon rapporto con i paparazzi»

Ora lei ha una fondazione. Barbara Berlusconi svela le regole di casa: «Papà Silvio selezionava cosa potevamo guardare in tv»

Ora lei ha una fondazioneBarbara Berlusconi svela le regole di casa: «Papà Silvio selezionava cosa potevamo guardare in tv»