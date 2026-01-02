Paul Rudd

L'attore racconta l'errore clamoroso prima di «Non mi scaricare».

Paul Rudd non è sempre stato impeccabile.

L'attore americano ha rivelato di aver commesso uno dei suoi errori più memorabili sul set della commedia «Non mi scaricare», il film del 2008 diventato cult, raccontando un retroscena tanto assurdo quanto esilarante.

Ospite del podcast «Conan O'Brien Needs a Friend», Paul Rudd ha spiegato di essere arrivato alle Hawaii completamente pallido, dettaglio poco compatibile con il ruolo di Chuck, istruttore di surf in un resort di O'ahu. Nel cast del film figuravano anche Jason Segel, Kristen Bell e Mila Kunis, e la produzione gli fece subito notare che avrebbe avuto bisogno di un aspetto più «locale».

La soluzione sembrava semplice: uno spray tan. Peccato che il centro estetico indicato si trovasse nella parte sud dell'isola, a quasi due ore di distanza. «Sono atterrato, sono andato direttamente lì, poi ho guidato per ore fino al North Shore, dove giravamo, ho fatto il check-in in hotel e sono andato a farmi una doccia», ha raccontato Rudd. Il problema? «Non sapevo che lo spray tan avesse bisogno di tempo per fissarsi. È venuto via tutto. In doccia sembrava la scena di «Psycho», con il colore che scendeva nello scarico».

Gli addetti ai lavori consigliano infatti di attendere almeno sei-otto ore prima di lavarsi, ma per Rudd era troppo tardi. Risultato: un nuovo viaggio verso il centro estetico. «Mi hanno rimandato lì subito. Considerando che da New York alle Hawaii ci vogliono più di dieci ore di volo, ho impiegato più tempo a fare avanti e indietro per lo spray tan che per attraversare l'oceano», ha ironizzato.

Non è stato l'unico imprevisto estetico. L'attore ha anche svelato che i capelli rossicci del suo personaggio nel film sono il frutto di un tentativo fallito di tingerli di grigio.

Oggi Paul Rudd guarda a quell'episodio con autoironia, mentre è impegnato nella promozione della nuova action comedy «Anaconda», attualmente nelle sale, confermando ancora una volta il suo talento nel trasformare anche gli errori in ottime storie da raccontare.