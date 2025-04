Paul Schrader

In risposta alle accuse di abuso sessuale, Paul Schrader nega fermamente le accuse e ribadisce di non aver mai avuto rapporti sessuali con l'assistente che lo accusa.

Covermedia Covermedia

Paul Schrader ha dichiarato di non avere «nulla da nascondere» dopo essere stato accusato di abuso sessuale e molestia.

Il 3 aprile, una sua ex assistente ha presentato una causa legale contro il noto sceneggiatore e regista, accusandolo di comportamento sessuale inappropriato.

La donna di 26 anni, identificata nei documenti legali come Jane Doe, ha sostenuto che Schrader, 78 anni, si sia comportato in modo inappropriato nei suoi confronti in diverse occasioni, incluso esibirsi davanti a lei in una stanza d'albergo.

In una lettera aperta in risposta alle accuse, l'autore di «Taxi Driver» ha definito le accuse «false e ingannevoli».

«Improvvisamente, nell'autunno dello scorso anno, un avvocato che non avevo mai sentito nominare, in rappresentanza della mia ex assistente, mi ha inviato una lettera chiedendomi di pagare milioni di dollari alla mia ex assistente, altrimenti avrebbe reso pubbliche accuse sensazionali, false e ingannevoli sul nostro rapporto e sul mio comportamento tramite una causa legale», ha scritto Schrader.

«Mai avuto rapporti sessuali con la querelante»

Il regista ha spiegato di aver rifiutato una proposta di accordo extragiudiziale perché «si rifiutava di piegarsi alla coercizione creata da quelle che considero accuse ingiustificate e opportunistiche» e ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti.

Schrader ha insistito sul fatto che «non ha mai avuto rapporti sessuali in nessuna forma con la querelante», ammettendo tuttavia che si sono baciati due volte durante il suo impiego tra il 2021 e il 2024. Ha precisato che, dopo il secondo bacio, la donna «ha mostrato disappunto» e ha affermato di non aver mai tentato di farlo di nuovo.

Concludendo la sua lunga lettera, lo sceneggiatore di «Toro Scatenato» ha scritto: «Non ho nulla da nascondere riguardo al mio comportamento, e questo include la mia decisione di non cedere alla pressione delle minacce della mia ex assistente di rendere pubbliche le sue accuse sensazionali, una minaccia che lei e i suoi avvocati hanno ora messo in atto. Se questo caso dovesse arrivare in tribunale, sarò onesto con il giudice e la giuria, che sono sicuro vedranno la verità».

Jane Doe sta facendo causa a Schrader per costringerlo a firmare l'accordo extragiudiziale.