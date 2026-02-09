Dga

Il regista conquista il premio per la miglior regia cinematografica ai Directors Guild of America Awards 2026, confermandosi tra i favoriti nella corsa agli Oscar.

Paul Thomas Anderson vince il riconoscimento più prestigioso ai Directors Guild of America Awards 2026.

Il cineasta statunitense si è aggiudicato l'Outstanding Directorial Achievement in Theatrical Feature Film per «One Battle After Another» («Una battaglia dopo l'altra») nel corso della cerimonia svoltasi a Los Angeles.

«Lo accetto, lo accetto con tutto l'amore e l'apprezzamento che porta con sé», ha dichiarato Paul Thomas Anderson nel suo discorso di ringraziamento. «Amo fare quello che faccio. Quindi, per me, è solo divertimento».

Una vittoria che pesa anche in chiave Oscar. Lo scorso anno il premio DGA era andato a Sean Baker per «Anora», prima del doppio trionfo agli Academy Awards come Miglior regista e Miglior film. Due anni prima, lo stesso percorso aveva portato Christopher Nolan a vincere agli Oscar con «Oppenheimer», dopo il successo ai DGA.

Tutti i vincitori

La cerimonia, ospitata al Beverly Hilton, è stata condotta dal comico e sceneggiatore Kumail Nanjiani e ha celebrato le migliori regie dell'anno tra cinema, televisione e documentari.

Nel comparto televisivo, il premio per la miglior regia drama è andato ad Amanda Marsalis per un episodio di «The Pitt», mentre la categoria comedy ha visto trionfare Seth Rogen ed Evan Goldberg per «The Studio».

Con questo riconoscimento, Paul Thomas Anderson consolida la sua posizione nella stagione dei premi, rafforzando l'idea che «One Battle After Another» possa essere uno dei titoli chiave dei prossimi Oscar.