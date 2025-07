Paul Wesley

La romantica proposta di matrimonio è avvenuta in Italia.

Covermedia Covermedia

Paul Wesley convola a nozze. Di nuovo, dopo due divorzi alle spalle.

L'attore, noto per il ruolo di Stefan Salvatore nella serie tv cult «The Vampire Diaries», ha chiesto la mano alla modella Natalie Kuckenburg. I due si frequentano da circa tre anni.

L'annuncio è stato dato dalla 25enne sui social mentre la proposta di matrimonio è avvenuta in Italia, durante una romantica vacanza tra la Toscana e la Costiera Amalfitana.

Natalie ha condiviso un'immagine in bianco e nero con il suo anello di fidanzamento in primo piano. «Sì, sempre e per sempre», ha scritto.

In un'intervista del marzo 2024, Paul Wesley ha rilasciato una delle poche dichiarazioni pubbliche sulla sua relazione: «Ci sono due persone che mi fanno ridere come nessun altro: la prima, il mio cane; la seconda, a dire il vero, la mia ragazza», ha confessato con umorismo.

Ha aggiunto: «Penso che andiamo così d'accordo perché non smettiamo mai di ridere. E questa, francamente, è una delle cose più importanti in una relazione».

Wesley in passato è stato sposato con Torrey DeVitto dal 2011 al 2013 e con Ines De Ramon (attuale compagna di Brad Pitt) dal 2019 al 2022.

Tra un matrimonio e l'altro Paul ha amato per un lungo periodo Phoebe Tonkin, la protagonista di «The Originals». Si sono frequentati a intermittenza dal 2013 al 2017.