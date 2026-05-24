  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Show interrotto Paura al concerto di Ricky Martin, fan spruzza del gas lacrimogeno

Covermedia

24.5.2026 - 13:00

Ricky Martin
Ricky Martin

Il cantante Ricky Martina si stava esibendo in Montenegro in un concerto, parte del suo tour europeo.

Covermedia

24.05.2026, 13:00

24.05.2026, 13:02

Attimi di tensione al concerto in Montenegro di Ricky Martin.

Una persona tra la folla ha spruzzato del gas lacrimogeno verso il palco, costringendo il cantante a sospendere lo show, parte del suo Ricky Martin Live Tour.

«Un individuo ha lanciato gas lacrimogeno verso il palco, provocando un'improvvisa interruzione dello show. Gli spettatori si sono allontanati dalla zona e hanno ricevuto assistenza», ha dichiarato la portavoce Róndine Alcalá.

«A titolo precauzionale, Ricky Martin e tutto il suo team hanno immediatamente lasciato il palco, mentre il personale di sicurezza e le autorità locali si adoperavano per contenere la situazione e garantire la sicurezza dei presenti».

Ricky ha comunque deciso di concludere il concerto per non deludere i fan.

«Sebbene i membri del team dell'artista avessero sconsigliato di continuare l'esibizione, una volta che le autorità hanno confermato che la situazione era sotto controllo e che il pubblico poteva tornare in sicurezza, Ricky Martin ha deciso di riprendere il concerto per onorare l'impegno preso con i suoi fan», si legge nella dichiarazione.

La portavoce ha aggiunto che Martin e il suo team «sono al sicuro e grati per il sostegno e la vicinanza dopo gli eventi avvenuti in Montenegro».

Il tour continuerà il mese prossimo con tappa in Moldova il 12 giugno.

I più letti

Ralf Schumacher e il futuro marito parlano del coming out, delle nozze e della nuova vita
Le condizioni della principessa thailandese Bha sono peggiorate, ecco cosa si sa
Esperti bocciano la perizia sulla famiglia nel bosco: «Metodologia inadeguata e bambini ignorati»
Reinhold Messner: «Ecco perché non avrei dovuto dare l'eredità ai miei figli»
Morte di Brittany Murphy e del marito: resta il mistero della casa venduta da Britney Spears

Altre notizie

La delusione di Paul Schrader. Il regista di «Taxi Driver» si fidanza con l'AI, ma finisce malissimo

La delusione di Paul SchraderIl regista di «Taxi Driver» si fidanza con l'AI, ma finisce malissimo

Streaming. «Emily in Paris»: la sesta stagione sarà l'ultima della serie Netflix

Streaming«Emily in Paris»: la sesta stagione sarà l'ultima della serie Netflix

«Se mi sento superiore...». Niente selfie con Paul McCartney: ecco il motivo per cui l'ex Beatle dice sempre di «no»

«Se mi sento superiore...»Niente selfie con Paul McCartney: ecco il motivo per cui l'ex Beatle dice sempre di «no»