Ricky Martin

Il cantante Ricky Martina si stava esibendo in Montenegro in un concerto, parte del suo tour europeo.

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Attimi di tensione al concerto in Montenegro di Ricky Martin.

Una persona tra la folla ha spruzzato del gas lacrimogeno verso il palco, costringendo il cantante a sospendere lo show, parte del suo Ricky Martin Live Tour.

«Un individuo ha lanciato gas lacrimogeno verso il palco, provocando un'improvvisa interruzione dello show. Gli spettatori si sono allontanati dalla zona e hanno ricevuto assistenza», ha dichiarato la portavoce Róndine Alcalá.

«A titolo precauzionale, Ricky Martin e tutto il suo team hanno immediatamente lasciato il palco, mentre il personale di sicurezza e le autorità locali si adoperavano per contenere la situazione e garantire la sicurezza dei presenti».

Ricky ha comunque deciso di concludere il concerto per non deludere i fan.

«Sebbene i membri del team dell'artista avessero sconsigliato di continuare l'esibizione, una volta che le autorità hanno confermato che la situazione era sotto controllo e che il pubblico poteva tornare in sicurezza, Ricky Martin ha deciso di riprendere il concerto per onorare l'impegno preso con i suoi fan», si legge nella dichiarazione.

La portavoce ha aggiunto che Martin e il suo team «sono al sicuro e grati per il sostegno e la vicinanza dopo gli eventi avvenuti in Montenegro».

Il tour continuerà il mese prossimo con tappa in Moldova il 12 giugno.