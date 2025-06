Attimi di terrore e applausi di sollievo a Houston, in Texas, durante una delle tappe più spettacolari del Cowboy Carter Tour di Beyoncé. La superstar americana, 43 anni, si è vista costretta a interrompere bruscamente la sua esibizione quando l'enorme Cadillac rossa, sospesa a mezz'aria sopra al pubblico, ha iniziato pericolosamente a inclinarsi.

Keystone-SDA SDA

Il veicolo, un simbolico omaggio all'estetica country-glam del tour, rappresenta uno dei momenti più scenografici dello show. Ma sabato sera la magia si è trasformata in preoccupazione quando la struttura ha cominciato a pendere da un lato, lasciando Beyoncé aggrappata a un'asta per mantenere l'equilibrio.

«Stop! Stop, stop, stop stop», ha detto la cantante, fermando la performance della ballata «16 Carriages». Un video, rapidamente diffusosi sui social, mostra la cantante che sorride e saluta mentre viene lentamente calata verso il palco, mantenendo una calma quasi sovrumana. I fan, inizialmente scioccati, sono esplosi in un applauso liberatorio.

«Se mai dovessi cadere, so che voi mi prendereste», ha detto Beyoncé, con la consueta sicurezza che l'ha resa una popstar mondiale. Il pubblico ha risposto con entusiasmo, rilanciando sui social una battuta diventata popolare: «Somebody's getting fired» («Qualcuno verrà licenziato»), una frase pronunciata dalla stessa Beyoncé durante un malfunzionamento delle luci in un concerto del 2010.

Un «problema tecnico»

In una nota diffusa dopo l'accaduto, la società di produzione dell'artista, Parkwood Entertainment, ha parlato di un «problema tecnico»: «La performer è stata prontamente messa in sicurezza, nessuno è rimasto ferito e lo spettacolo è proseguito senza ulteriori incidenti».

Non è la prima volta che la regina del pop affronta imprevisti scenici con sangue freddo. Durante la stessa tournée, un robot incaricato di versarle un drink ha sbagliato mira, lasciando una pozza di whisky da pulire.

E nel 2018, durante il tour On The Run II con il marito Jay-Z, una piattaforma elevatrice si bloccò, costringendo Beyoncé a scendere da una scala rigorosamente con tacchi e body scintillante.

Incidente a parte, il Cowboy Carter Tour continua a ricevere consensi unanimi. A Houston, lo stadio era quasi sold-out e la popstar texana ha dimostrato ancora una volta che, anche quando il palco cede, lei resta in piedi. Con stile.