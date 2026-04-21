Paura per Chiara Ferragni in aereo: «Non ho mai visto nulla di simile»

«Una cosa così non l'avevo mai vista in volo»: Chiara Ferragni racconta così la forte turbolenza affrontata durante il rientro dall'Africa, finita anche sui suoi canali social.
Nelle Stories pubblicate su Instagram, l'influencer riprende il cielo attraversato da fulmini e lampi, visibilmente scossa. La paura è evidente anche nelle sue parole, rivolte direttamente alla camera con tono ironico, ma teso.
Una volta atterrata a Milano, Ferragni ha poi tirato le somme del viaggio, definendolo «tra i più belli di sempre». Nei giorni precedenti aveva condiviso immagini di safari, paesaggi africani e momenti tra avventura e relax (secondo quanto mostrato sui suoi profili social).
Il viaggio, però, non sarebbe stato in solitaria. Nonostante l'impressione iniziale, l'imprenditrice è stata fotografata in Namibia insieme a Josè Hernandez, ingegnere colombiano indicato come possibile nuovo compagno (secondo scatti pubblicati dai media di gossip).