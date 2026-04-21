Paura per Chiara Ferragni in aereo: «Non ho mai visto nulla di simile»

Chiara Ferragni. Keystone

Chiara Ferragni racconta momenti di paura in volo sopra l’Africa, poi svela dettagli inediti del viaggio.

Redazione blue News fon

Hai fretta? blue News riassume per te Chiara Ferragni affronta una forte tempesta in aereo e condivide la paura sui social (secondo le sue Stories).

Una volta rientrata, descrive il viaggio in Africa come uno dei più belli della sua vita.

Non era sola: in Namibia è stata vista con Josè Hernandez, indicato come nuovo compagno (secondo media di gossip). Mostra di più

«Una cosa così non l'avevo mai vista in volo»: Chiara Ferragni racconta così la forte turbolenza affrontata durante il rientro dall'Africa, finita anche sui suoi canali social.

Nelle Stories pubblicate su Instagram, l'influencer riprende il cielo attraversato da fulmini e lampi, visibilmente scossa. La paura è evidente anche nelle sue parole, rivolte direttamente alla camera con tono ironico, ma teso.

Una volta atterrata a Milano, Ferragni ha poi tirato le somme del viaggio, definendolo «tra i più belli di sempre». Nei giorni precedenti aveva condiviso immagini di safari, paesaggi africani e momenti tra avventura e relax (secondo quanto mostrato sui suoi profili social).

Il viaggio, però, non sarebbe stato in solitaria. Nonostante l'impressione iniziale, l'imprenditrice è stata fotografata in Namibia insieme a Josè Hernandez, ingegnere colombiano indicato come possibile nuovo compagno (secondo scatti pubblicati dai media di gossip).