Eleonora Giorgi

L'attrice Eleonora Giorgi, che da un anno sta lottando contro un tumore al pancreas, ha rischiato grosso.

Covermedia

Eleonora Giorgi ha raccontato a «Verissimo» di aver rischiato di morire, nelle scorse settimane, a causa di un problema di glicemia.

Un episodio che l'ha sorpresa e che non si aspettava, da cui è uscita col sorriso ma un po' spaventata.

L'attrice, che da quasi un anno sta lottando contro un tumore al pancreas, ha di recente avuto un problema diverso, ma molto pericoloso.

«Come sto? Ho avuto un problema di glicemia, un picco inaspettato e sono stata ricoverata ma ora sono qua e lotto – ha spiegato la Giorgi a Silvia Toffanin – Ho mangiato 400 gr di mango, non sapevo di avere questo problema, mi hanno chiuso in ospedale».

«Una conseguenza dell'intervento»

Andrea, il figlio dell'attrice, anche lui ospite della trasmissione, ha specificato: «Questo problema non è una conseguenza del tumore, ma solo dell'intervento. È un traguardo importante passare queste feste insieme, mamma ha la tendenza a mangiare tanti zuccheri e ci ha fatto prendere un grande spavento».

Sulle cure legate al tumore, qualche settimana fa Giorgi aveva spiegato, sempre a «Verissimo», che la situazione resta complicata. Nonostante abbia provato diverse strade possibili, dalla chemioterapia all'intervento, la malattia sta continuando a progredire.

«Il tumore continua a crescere, anche se non in maniera devastante. Non è una risposta favorevole, ma continuo a restare fiduciosa e a lottare affinché ogni giorno sia speciale, per mantenere un barlume di vita e non essere solo una persona ospedalizzata», ha chiarito l'attrice.

Covermedia