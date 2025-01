Patti Smith

La cantante Patti Smith è svenuta mentre si stava esibendo al Teatro Cultura Artística a San Paolo (Brasile).

Covermedia Covermedia

Attimi di grande paura per Patti Smith. La sacerdotessa del rock è svenuta durante un concerto a San Paolo, in Brasile.

La 78enne icona della musica si stava esibendo con il gruppo di musica sperimentale Soundwalk Collective al Teatro Cultura Artística quando ad un certo punto è collassata sul palco.

I testimoni hanno raccontato al sito brasiliano Metrópoles che Patti è caduta all'indietro, battendo la testa sul pavimento. Scortata dai soccorritori dietro al palco, la star è tornata poco dopo su una sedia a rotelle, scusandosi con il pubblico.

I medici le avevano consigliato di interrompere il concerto, ma lei ha insistito per tornare sul palco per esibirsi in un ultimo brano.

Dopo aver eseguito «Because The Night», una delle sue canzoni più celebri, Smith ha ricevuto una lunga standing ovation.

«È ora sotto cura medica e tornerà sul palco domani sera»

Patti e i Soundwalk Collective hanno emesso un comunicato per tranquillizzare i fan. «Patti ha avuto negli ultimi giorni una forte emicrania e sul palco ha avuto le vertigini, ma voleva comunque essere lì per noi e per voi. È ora sotto cura medica e tornerà sul palco domani sera».

«Patti dice di essere immensamente grata per la vostra pazienza e per il vostro perdono e manda il suo amore a tutti coloro che hanno partecipato».

La cantautrice ha già avuto un problema di salute durante un tour nel dicembre 2023, tanto da dover annullare una serie di concerti in Italia. Ricoverata all'ospedale Maggiore di Bologna per una «malattia improvvisa», l'artista è stata dimessa dopo una serie di accertamenti e un periodo di osservazione.