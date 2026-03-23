Pausini ha rivelato in anticipo a Sal Da Vinci d'aver vinto? «No, ecco cosa mi ha detto»

Il cantante napoletano Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo. IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Al termine della finale del Festival di Sanremo era nato un caso social su un presunto spoiler della co-conduttrice al futuro vincitore. Ma ora il cantautore napoletano ha raccontato nell'intervista con Silvia Toffanin a «Verissimo» cosa è successo davvero in quel fuorionda.

Hai fretta? blue News riassume per te A poche settimane dalla vittoria al Festival di Sanremo, Sal Da Vinci è stato ospite di «Verissimo».

L'intervista con Silvia Toffanin è andata in onda domenica 22 marzo e ha permesso al cantautore di fare chiarezza su una questione che aveva acceso le discussioni sui social.

Durante la finale le telecamere avevano ripreso un momento che aveva insospettito: Laura Pausini che sussurrava qualcosa all'orecchio del futuro vincitore poco prima della proclamazione.

Ma la spiegazione fornita dal cantante è molto più semplice di quanto immaginato dal web: «È venuta da me e mi ha detto...». Mostra di più

A poche settimane dalla vittoria al Festival di Sanremo, Sal Da Vinci è stato ospite di «Verissimo». L'intervista con Silvia Toffanin è andata in onda domenica 22 marzo e ha permesso al cantautore di fare chiarezza su una questione che aveva acceso le discussioni sui social.

Come ricorda infatti «Virgilio», durante la finale della kermesse le telecamere avevano ripreso un momento che aveva insospettito molti spettatori.

Le immagini mostravano Laura Pausini avvicinarsi ai due finalisti, Sal Da Vinci e Sayf, durante l'ultima pausa pubblicitaria, e sussurrare qualcosa all'orecchio dei due.

Il sorriso del cantautore napoletano e il suo gesto di indicarsi avevano scatenato una vera e propria teoria del complotto. Migliaia di utenti su X e Instagram avevano iniziato a ipotizzare che la co-conduttrice del festival avesse anticipato il verdetto ai due artisti prima dell'annuncio ufficiale di Carlo Conti.

Ecco cos'avrebbe chiesto la Pausini

La polemica aveva messo in discussione la regolarità del momento clou della serata, ma la spiegazione fornita da quello che sarebbe stato il vincitore - con la sua «Per sempre sì» - è molto più semplice di quanto immaginato dal web.

«Laura è venuta da me a chiedermi di che segno zodiacale fossi, e la stessa cosa ha fatto con Sayf», ha dichiarato l'artista durante l'intervista a «Verissimo».

La curiosità della Pausini era legata a un pronostico astrologico ricevuto da Simon & The Stars, secondo il quale a vincere sarebbe stato un nato sotto il segno dell'Ariete. La coincidenza è che entrambi i finalisti appartengono proprio a quel segno: Da Vinci è nato il 7 aprile, mentre Sayf il 23 marzo.

Il sorriso catturato dalle telecamere non era quindi un segnale di vittoria, ma semplicemente la conferma della propria identità astrologica. Oltre alla domanda sullo zodiaco, la co-conduttrice aveva chiesto ai due sfidanti se fossero felici in quel momento carico di tensione.

Rifiutato numerose volte da Sanremo

Dopo la rivelazione, il cantautore napoletano ha raccontato si essersi presentato numerose volte a Sanremo, ma di essere sempre stato escluso fino alla partecipazione del 2009, con «Non riesco a farti innamorare», canzone arrivata terza.

«Avevo provato tante volte a partecipare e puntualmente, ogni volta che arrivava il periodo di Natale, quando viene svelato il cast, il mio nome non c'era sia per quanto riguarda la sezione giovani sia quella dei big, e io me la prendevo tanto, ci rimanevo veramente male», ha spiegato alla Toffanin, come riporta «TGcom24».

«La prima volta che sono stato al Festival, nel 1985, ero tra il pubblico con mio padre. Un posto fascinoso, profumava di musica ovunque, di leggerezza e spensieratezza, un villaggio della musica, una festa popolare per eccellenza», ha raccontato alla conduttrice.

E ha aggiunto che, allora, disse a suo padre: «Ritornerò un giorno su quel palco a cantare». E ce l'ha fatta, anche se ha dovuto aspettare tanti anni e sudare parecchio per riuscirci.

Verso un tour in tutta Italia

Durante l'intervista ha poi ripercorso le emozioni della notte della vittoria, descrivendola come un momento di gioia pura che nessun presunto spoiler avrebbe potuto rovinare.

L'artista sta ora scalando le classifiche con il brano vincitore e si prepara a un tour che lo vedrà impegnato in tutta Italia. L'attenzione si sposta sui prossimi progetti discografici dopo aver chiuso definitivamente il caso del «fuorionda».