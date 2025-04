Pavarotti 90

A pochi giorni dal 90° anniversario della nascita di Luciano Pavarotti, il concerto «Pavarotti 90» promette di essere un evento straordinario, con la partecipazione di leggende della lirica e star del pop, tra cui Laura Pausini, già confermata.

Il 30 settembre, l'Arena di Verona ospiterà un evento imperdibile per celebrare i 90 anni di Luciano Pavarotti, il leggendario tenore che ha emozionato il mondo.

L'annuncio è stato fatto ieri a Milano da Nicoletta Mantovani, presidente della Fondazione Pavarotti, e Ferdinando Salzano, patron di Friends & Partners, svelando il primo grande nome del cast: Laura Pausini, che ha da sempre avuto un legame speciale con Pavarotti.

Il concerto sarà un abbraccio emozionante tra giganti della lirica come Placido Domingo, José Carreras, Andrea Bocelli, Vittorio Grigolo e Angela Gheorghiu, e tanti altri talenti che hanno condiviso il palcoscenico con il Maestro. In un evento che celebra la musica come strumento di pace, Nicoletta Mantovani ha sottolineato: «Luciano ci manca sempre, non solo a noi, ma a tutto il mondo. Con il suo ottimismo e la sua fiducia, sarebbe stato un punto di riferimento anche contro la guerra, avendo vissuto la tragedia da bambino».

Nel programma della serata, già confermate le voci straordinarie di Yusif Eyvazov, Francesco Meli, Fabio Sartori, Jonathan Tetelman, e tanti altri. Non mancheranno anche i giovani talenti della Fondazione Pavarotti, in linea con il desiderio del Maestro di puntare sulle nuove generazioni. Alice Pavarotti, figlia del tenore, ha commentato: «Sarà il modo più giusto per festeggiare mio padre, che ha sempre creduto nei giovani».

Il concerto, che richiama lo spirito delle storiche edizioni di «Pavarotti & Friends», avrà anche un tocco di pop, con la presenza di Laura Pausini, già protagonista di numerosi duetti con il Maestro, come nel concerto di Petra del 2008. L'evento si annuncia come un vero e proprio tributo, con la promessa che altri grandi nomi della musica internazionale si aggiungeranno al supercast.