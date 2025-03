Pechino Express 2025

La dodicesima edizione di Pechino Express è pronta a trasportare i concorrenti in un'avventura straordinaria. Nove coppie partiranno dalle spiagge incontaminate delle Filippine, attraverseranno la Thailandia più autentica e raggiungeranno il Nepal, fino alle vette sopra gli 8.000 metri.

Covermedia Covermedia

Uno zaino, un euro al giorno e 6.000 chilometri da percorrere.

«Pechino Express 2025 – Sul tetto del mondo» si prepara a sbarcare stasera 6 marzo su Sky e NOW regalando al pubblico un viaggio spettacolare tra tre paesi ricchi di tradizioni e difficoltà.

Il percorso partirà dall'isola di Palawan, nelle Filippine, per poi attraversare la Thailandia più mistica e colorata e terminare in Nepal, tra paesaggi mozzafiato e antichi templi.

Costantino della Gherardesca sarà ancora una volta alla guida del programma, con Fru nel ruolo di inviato speciale. Tra le nove coppie in gara, spiccano sportivi, cantanti e attori pronti a mettersi alla prova in condizioni estreme.

Antonella D'Errico, Executive Vice President Content di Sky Italia, ha sottolineato l'unicità del programma: «È un viaggio umano. La gente a casa scopre le persone che lo stanno facendo, mentre i concorrenti scoprono aspetti di sé che non conoscevano».

Le coppie in gara sono tutte diverse tra loro e questo renderà la sfida ancora più interessante. I Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi hanno già dimostrato un ottimo spirito di squadra, ma riusciranno a resistere alla fatica e agli imprevisti? I Primi Ballerini Virna Toppi e Nicola Del Freo affronteranno il viaggio come una sfida di coppia, mentre le SorelleSamanta e Debora Togni vedranno rafforzarsi ancora di più il loro legame.

C'è poi chi ha trovato in Pechino Express una sfida per mettersi alla prova, come Dolcenera e Gigi Campanile, ovvero i Complici. «È stato un viaggio che ti porta a essere un te diverso, un te migliore» ha dichiarato la cantante.