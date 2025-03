Jury Chechi

La nuova edizione di «Pechino Express» prende il via il 6 marzo su Sky e NOW. Le nove coppie in gara affronteranno un viaggio di 6.000 chilometri tra Filippine, Thailandia e Nepal. Jury Chechi e Antonio Rossi, i due campioni olimpici tra i favoriti, svelano gli aneddoti più divertenti e le difficoltà della convivenza in gara.

Fino al tetto del mondo» sta per partire. L'adventure game targato Sky porterà i concorrenti ad attraversare tre Paesi affascinanti e ricchi di insidie: Filippine, Thailandia e Nepal. Costantino della Gherardesca guiderà le nove coppie in gara, affiancato dall'inviato speciale Fru.

Tra competizione, strategia e adattamento, il reality promette di essere più avvincente che mai.

Le coppie in gara sono un mix di sportivi, artisti e personaggi dello spettacolo. Tra i nomi più attesi, i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, i Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci, gli EsteticiGiulio Berruti e Nicolò Maltese, le Sorelle Samanta e Debora Togni, i Primi Ballerini Virna Toppi e Nicola Del Freo, gli Spettacolari Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba, i Magici Jey e Checco Lillo e le Atlantiche Ivana Mrázová e Giaele De Donà.

Tra i concorrenti più attesi ci sono senza dubbio Jury Chechi e Antonio Rossi. Due leggende dello sport, pronti a dimostrare che la resistenza fisica può fare la differenza. Ma il vero ostacolo per loro è stata la convivenza.

Chechi ha confessato, come riporta Il Fatto Quotidiano: «Durante questo viaggio devo dire che non ho scoperto niente di nuovo di Antonio, e questo mi ha fatto piacere perché ho avuto solo conferme. Ma da sempre sopporto il fatto che la notte russa in maniera rumorosa. Io ho il sonno molto leggero, quindi sento nella notte anche la goccia che cade. Immaginate di avere al fianco un trattore che dorme. È durissima».

Non si è fatta attendere la risposta di Rossi: «Non sopporto le bugie che racconta Yuri, soprattutto su di me. Non è vero che russo! Ma lui fa così, quindi è una cosa che non riesco proprio a sopportare di lui».

Come se non bastasse, tra i due c'è stato anche un problema di gestione del budget. Rossi ha svelato un'abitudine particolare del compagno: «Ci davano un euro a testa e arrivavamo a mezzogiorno senza nemmeno un euro in tasca, perché c'è uno della coppia (che è quello meno alto) che compra una lattina di birra! E se dobbiamo sopravvivere, non credo la birra sia fondamentale».

Tra battibecchi e risate, i due sportivi hanno dimostrato di avere il giusto spirito per affrontare questa avventura. Ma basterà per vincere? Lo scopriremo a partire dal 6 marzo su Sky e NOW.