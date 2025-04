Pedro Almodovar

Il regista spagnolo ha attaccato duramente il presidente degli Stati Uniti, durante il discorso di accettazione del Premio Chaplin, al Lincoln Centre di New York.

Covermedia Covermedia

Pedro Almodóvar ha attaccato duramente Donald Trump in occasione della 50esima edizione del premio Chaplin al Lincoln Center di New York.

Durante il discorso di accettazione, il regista spagnolo, famoso per film come «Tutto su mia madre, «Parla con lei» e «Legami!», ha espresso la propria gratitudine per il riconoscimento, ma al contempo ha criticato con forza l'operato del presidente americano.

«Dubitavo che fosse appropriato venire in un paese governato da un'autorità narcisista, che non rispetta i diritti umani», ha esordito Almodóvar. «Trump e i suoi amici, milionari e oligarchi, non possono convincerci che la realtà che vediamo con i nostri occhi sia l'opposto di quella che stiamo vivendo, per quanto le parole possano distorcerla».

«Signor Trump, mi sto rivolgendo a lei e spero che lei senta quello che sto per dirle», ha continuato Almodóvar. «Passerà alla storia come il più grande errore del nostro tempo. La sua ingenuità è paragonabile solo alla sua violenza. Passerà alla storia come uno dei più grandi danni all'umanità... Passerà alla storia come una catastrofe».

Almodovar ha anche parlato dei diritti trans e di alcuni eventi della sua giovinezza che lo hanno aiutato a formarsi come regista.

Dua Lipa, John Turturro e John Waters sono stati tra i presentatori del premio, che negli ultimi anni è stato conferito ad altre star come Bette Davis e Cate Blanchett.