Cinema Pedro Pascal al posto di Joaquin Phoenix in «De Noche», il nuovo film di Todd Haynes

Covermedia

29.8.2025 - 11:00

Pedro Pascal
Pedro Pascal

La star di «The Last of Us» salva il progetto fermato dalla fuga di Phoenix: il romance gay ambientato negli anni '30 in Messico riparte con un nuovo protagonista.

Covermedia

29.08.2025, 11:00

29.08.2025, 11:03

Pedro Pascal entrerà nel cast di «De Noche», il nuovo film di Todd Haynes, prendendo il posto di Joaquin Phoenix. Il progetto, che sembrava destinato a naufragare dopo l'improvvisa uscita di quest'ultimo lo scorso anno, trova così nuova linfa.

Le riprese, ferme a Guadalajara in Messico, dovrebbero ripartire a inizio anno. Confermato nel cast Danny Ramirez – attore emergente di Hollywood e compagno di Jessica Alba – che era stato scelto come co-protagonista sin dall'inizio.

«De Noche» era stato sviluppato con la partecipazione di Phoenix, che aveva contribuito alla scrittura insieme a Haynes e Jon Raymond. Secondo Variety, l'attore avrebbe abbandonato il progetto per «ripensamenti improvvisi», nonostante i set fossero già pronti.

Trama ancora avvolta nel mistero

La trama, avvolta ancora nel mistero, è stata descritta come una storia d'amore tra due uomini che lasciano Los Angeles negli anni '30 per cercare rifugio in Messico.

Una vicenda intensa e romantica che si inserisce perfettamente nella poetica di Haynes, regista di «Carol» e «Lontano dal paradiso», maestro nel raccontare passioni proibite e universi interiori.

Con l'arrivo di Pedro Pascal – star di «The Last of Us», amatissimo dal pubblico e ormai icona queer-friendly a Hollywood – «De Noche» è pronto a ripartire.

