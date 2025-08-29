Pedro Pascal

La star di «The Last of Us» salva il progetto fermato dalla fuga di Phoenix: il romance gay ambientato negli anni '30 in Messico riparte con un nuovo protagonista.

Covermedia Covermedia

Pedro Pascal entrerà nel cast di «De Noche», il nuovo film di Todd Haynes, prendendo il posto di Joaquin Phoenix. Il progetto, che sembrava destinato a naufragare dopo l'improvvisa uscita di quest'ultimo lo scorso anno, trova così nuova linfa.

Le riprese, ferme a Guadalajara in Messico, dovrebbero ripartire a inizio anno. Confermato nel cast Danny Ramirez – attore emergente di Hollywood e compagno di Jessica Alba – che era stato scelto come co-protagonista sin dall'inizio.

«De Noche» era stato sviluppato con la partecipazione di Phoenix, che aveva contribuito alla scrittura insieme a Haynes e Jon Raymond. Secondo Variety, l'attore avrebbe abbandonato il progetto per «ripensamenti improvvisi», nonostante i set fossero già pronti.

Trama ancora avvolta nel mistero

La trama, avvolta ancora nel mistero, è stata descritta come una storia d'amore tra due uomini che lasciano Los Angeles negli anni '30 per cercare rifugio in Messico.

Una vicenda intensa e romantica che si inserisce perfettamente nella poetica di Haynes, regista di «Carol» e «Lontano dal paradiso», maestro nel raccontare passioni proibite e universi interiori.

Con l'arrivo di Pedro Pascal – star di «The Last of Us», amatissimo dal pubblico e ormai icona queer-friendly a Hollywood – «De Noche» è pronto a ripartire.