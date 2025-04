Pedro Pascal

La scrittrice ha festeggiato con tanto di sigaro la sentenza della Corte Suprema del Regno Unito, in cui viene affermato che le donne trans non possono essere considerate donne ai sensi della legge sull'uguaglianza.

Covermedia Covermedia

Pedro Pascal si è scagliato duramente contro J.K Rowling.

La scorsa settimana, la Corte Suprema del Regno Unito ha affermato che le donne trans non possono essere considerate donne ai sensi della legge britannica sull'uguaglianza.

L'autrice di «Harry Potter», da anni impegnata in una lotta contro i diritti delle persone trans, ha reagito alla sentenza postando una foto che la ritraeva su uno yacht mentre fumava un sigaro. «Adoro quando un piano funziona», ha scritto a commento della foto.

Successivamente, l'attivista Tariq Ra'ouf ha pubblicato un video su Instagram in cui invitava i follower a fare in modo che tutto ciò che riguarda «Harry Potter fallisca», insistendo sul fatto che il comportamento «orribile e disgustoso» della Rowling avesse «delle conseguenze».

Tra i commenti è apparsa la risposta di Pascal, che ha scritto: «È un atteggiamento orribile e disgustoso. Un atteggiamento da PERDENTE».

Pascal, che ha una sorella transgender, Lux, ha manifestato il proprio supporto nei confronti della comunità trans durante la première di Londra del suo ultimo film «Thunderbolts», posando con indosso una maglietta con la scritta «Protect the Dolls».

L'attore di «The Last of Us» è un fervente sostenitore dei diritti transgender e a febbraio ha scritto su Instagram: «Non riesco a pensare a niente di più vile, meschino e patetico che terrorizzare una piccola e vulnerabile comunità di persone che non pretendono nulla, se non il diritto di esistere».

Pascal non è l'unica celebrità ad aver attaccato Rowling dopo la sentenza. La star di «Bridgerton», Nicola Coughlan, ha pubblicato lo screenshot di un articolo sui festeggiamenti della scrittrice, aggiungendo tra le sue storie Instagram: «Tenetevi il vostro nuovo Harry Potter, ragazzi. Non lo toccherei nemmeno con un palo di tre metri».