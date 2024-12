Le condizioni di salute dell'ex produttore cinematografico peggiorano. sda

L'ex produttore cinematografico, Harvey Weinstein, a cui è stata diagnosticata la leucemia, è stato portato con urgenza in ospedale.

Covermedia

Harvey Weinstein è stato nuovamente ricoverato a seguito di «allarmanti» valori nelle analisi del sangue.

All'ex produttore cinematografico è stata diagnosticata la leucemia a novembre. Oggi il suo legale ha confermato a «People» che il 72enne è stato portato con urgenza in ospedale.

«Harvey Weinstein, che continua a patire cure mediche inadeguate e a sopportare condizioni deplorevoli e disumane a Rikers Island, è stato trasportato al Bellevue Hospital per cure d'urgenza a causa di un risultato allarmante nelle analisi del sangue che richiede cure mediche immediate», ha affermato il legale, Imran H. Ansari, in una dichiarazione.

«Si pensa che rimarrà in ospedale fino a quando le sue condizioni non si stabilizzeranno. La privazione delle cure non è solo un errore medico, ma una violazione dei suoi diritti costituzionali».

«Una punizione crudele e inusuale» nel carcere di New York

Un portavoce di Weinstein ha rilasciato un comunicato, dichiarando che il suo cliente sta subendo «una punizione crudele e inusuale» nel carcere di New York, noto per le sue pessime condizioni e la cui chiusura è in programma per il 2027.

«Il Sig. Weinstein, affetto da varie patologie, tra cui la leucemia, è stato privato di cure mediche che persone nella sua condizione meriterebbero, sia fuori che dentro il carcere», ha detto Juda Engelmayer. «Sotto molti aspetti siamo di fronte a un trattamento crudele e inusuale».

Weinstein, condannato per crimini a sfondo sessuale, è in attesa di un nuovo processo dopo il ribaltamento della sentenza con cui era stato condannato a 23 anni di carcere.

Covermedia