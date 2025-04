Penn Badgley

I due attori di «Gossip Girl» si sono frequentati dal 2007 al 2010.

Covermedia Covermedia

Penn Badgley ricorda le difficoltà della relazione con Blake Lively, co-star ai tempi di «Gossip Girl».

Penn, conosciuto per il ruolo di Dan Humphrey nella serie tv, e Blake, interprete di Serena van der Woodsen, vivevano un rapporto caratterizzato da vari tira e molla nello show.

Ma, oltre a essere fidanzati sul set, i due attori si sono frequentati anche a riflettori spenti dal 2007 al 2010.

«È un ottima domanda»

Penn ha parlato apertamente delle difficoltà della relazione con Blake nell'ultimo episodio del podcast «Call Her Daddy», quando il conduttore Alex Cooper gli ha chiesto se fosse riuscito a separare «Gossip Girl» dalla vita reale

«Beh, è ​​un'ottima domanda, perché è stata una vera lotta», ha ammesso l'attore di «You». «Quando fai una serie televisiva, lo fai costantemente».

Penn ha spiegato che, con l'aumentare della popolarità della serie, i fan hanno iniziato ad associarlo al personaggio di Dan Humphrey, che ha interpretato dal 2007 fino all'ultima stagione, nel 2012.

«Quello che succede quando si interpreta un ruolo per molto tempo – l'aspetto della celebrità che ne fa parte, una parte enorme – non c'è abbastanza separazione, credo, per nessuno», ha detto l'attore.

«Sei visto come quella persona, vieni chiamato con quel nome per strada. Devi essere costantemente quella persona anche al lavoro».

Il 38enne è convinto che all'epoca gli mancasse «la maturità emotiva necessaria per capire come differenziarsi» dal suo personaggio «in termini di autostima».

Chi c'è ora nella sua vita privata?

Penn ha poi rivelato di aver avuto una «relazione difficile» prima di frequentare Blake, 37 anni.

«Anch'io ho avuto una relazione molto lunga e difficile durante la mia adolescenza», ha detto. «Quello mi ha segnato, e ricordo di aver pensato, quando ne sono venuto fuori a 19 anni: «È stato un modo per dare inizio a tutto. Chissà che effetto avrà su di me"».

Penn ha sposato la cantante Domino Kirke nel 2017. La coppia ha avuto il loro primo figlio, James, nell'agosto 2020 e ora è in attesa di due gemelli.