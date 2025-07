Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti si godono una vacanza in Grecia, unendo relax e momenti familiari. La showgirl svizzera dedica parole affettuose al nipotino Cesare, mentre condividono ricordi preziosi.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti hanno scelto la Grecia per una vacanza in famiglia insieme alle figlie, al nipotino Cesare e a Goffredo Cerza.

Sui social condividono momenti affettuosi e spensierati, tra tramonti, grigliate e giochi con il piccolo Cesare.

La vacanza è per Michelle un modo per creare ricordi preziosi, come dimostra la dolce dedica al nipote con la musica di Eros Ramazzotti sullo sfondo. Mostra di più

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti hanno scelto la Grecia come meta per le loro vacanze, un'occasione per trascorrere del tempo insieme e rilassarsi, come riferito da «Leggo».

Due anni fa erano in Sardegna, ma quest'anno hanno optato per le isole greche, dove Michelle ha riunito le sue figlie, Auri, Celeste e Sole, insieme al nipotino Cesare e al genero Goffredo Cerza.

La famiglia ha condiviso sui social momenti di gioia e dediche affettuose su Instagram, mostrando il loro affiatamento. Michelle, dopo una lunga stagione televisiva, si gode il sole e l'amore della sua famiglia, condividendo foto di passeggiate al tramonto e delizie culinarie preparate insieme, come il barbecue di Goffredo che ha riscosso successo.

La vacanza è un'occasione per la showgirl di creare ricordi indimenticabili con le sue figlie, un obiettivo che ha sempre avuto a cuore. Il piccolo Cesare, con la sua vivacità, è al centro di momenti divertenti e affettuosi.

In una dedica speciale al nipotino, Michelle scrive: «Nei tuoi occhi rivedo un lungo pezzo di strada fatta e da scoprire insieme a te», accompagnando uno scatto che li ritrae di spalle mentre ammirano il mare greco.

In sottofondo, la musica di Eros Ramazzotti, «Per me per sempre», aggiunge un tocco emozionante al momento.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.