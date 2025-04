Dopo l'infarto, le condizioni del regista italiano Nanni Moretti sono stabili (foto d'archivio). KEYSTONE

Nonostante il quadro clinico favorevole e l'evoluzione positiva della situazione del regista italiano Nanni Moretti che ieri, mercoledì, è stato sottoposto ad un intervento in seguito ad un infarto, i medici ritengono «prudente mantenere una riserva sulla prognosi per almeno 48 ore, come da prassi».

«Confidiamo che nei prossimi giorni il paziente possa riprendersi completamente», ha dichiarato Domenico Gabrielli, direttore UOC Cardiologica dell'A.O. San Camillo Forlanini di Roma.

«Le condizioni di Nanni Moretti sono stabili. È arrivato ieri nel tardo pomeriggio per una sindrome coronarica acuta che è stata prontamente trattata. È stata eseguita un'angioplastica sulla coronaria.»

«È andato tutto al meglio, il decorso è regolare, e il danno fortunatamente è stato lieve. Il cuore ha già recuperato la funzionalità antecedente all'evento», ha detto Gabrielli in merito alle condizioni di salute del regista italiano. In questi casi, ha spiegato, «prima si agisce e meglio è».

«Fiduciosi che in qualche giorno possa essere dimesso. Tranquillizzo tutti: il decorso è assolutamente regolare, le condizioni sono eccellenti e l'umore è ottimo. È tranquillo, sta andando tutto nel modo migliore», ha aggiunto Gabrielli.