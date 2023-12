Harry è ancora sotto tiro e per il giornalista britannico Piers Morgan non ne fa una giusta. imago

Nel mezzo della bufera che circonda l'ultimo libro rivelatore sui reali britannici, il presentatore Piers Morgan spara un'altra volta contro Harry e Meghan. Il principe non vuole più adempiere ai suoi doveri, ma vuole comunque godere dei privilegi dell'essere un Windsor.

Hai fretta? blue News riassume per te Il principe Harry e la duchessa Meghan non hanno un attimo di pace, anche quando non sono stati loro a dare inizio all'ultima bufera mediatica che circonda i reali britannici.

Il giornalista televisivo Piers Morgan ha accusa i duchi di Sussex, tra le altre cose, di non voler più svolgere i compiti reali, ma di voler godere dei vantaggi di far parte della casa dei Windsor.

Il conduttore ha definito Harry un «piccolo moccioso ipocrita». Mostra di più

Il trambusto che circonda la famiglia reale britannica non rallenta. Adesso anche a causa del libro che, questa volta, non è stato scritto da un membro dei Windsor. Sembra che Harry abbia ancora un bersaglio sulle spalle, nonostante non abbia nessun collegamento con il libro «Endgame» di Omid Scobie o altri titoli negativi.

Infatti il presentatore televisivo britannico Piers Morgan ha nuovamente sparato a zero sul 39enne, definendolo un «piccolo monello petulante e ipocrita». Il motivo della dichiarazione è stato il processo di Harry per il suo servizio di sicurezza, che il governo britannico vuole ritirargli.

Harry diventa sempre più impopolare

Il principe ha chiesto la protezione della polizia «ogni volta che si trova nel Regno Unito». Morgan ha detto che Harry incarna perfettamente «quello che è diventato il principe un tempo amato da quando ha lasciato la Gran Bretagna e la famiglia reale quasi quattro anni fa».

Il principe è «un moccioso petulante e ipocrita che vuole avere la sua torta reale e mangiarla anche lui».

Harry crede ancora che lui e Meghan possano allontanarsi da tutti i doveri reali, ma godere comunque dei benefici. Come, ad esempio, la protezione personale da parte di agenti di polizia altamente qualificati.

Il principe diventerà sempre più impopolare «quanto più bela, si lamenta e fa la vittima oppressa».