Il cantante italiano Sal Da Vinci. KEYSTONE/APA/EBU

Dopo aver vinto il Festival di Sanremo, Sal Da Vinci trascina il pubblico europeo nei party prima dell'Eurovision Song Contest. Il suo singolo «Per sempre sì» diventa un fenomeno virale in attesa dell'evento viennese.

Hai fretta? blue News riassume per te Un brano divisivo in Italia, ma non per l'Europa: «Per sempre sì» di Sal Da Vinci sta conquistando il pubblico europeo prima dell'Eurovision Song Contest.

Il brano conta oltre 20 milioni di ascolti sulle piattaforme di streaming e figura tra i più popolari della gara canora.

Il cantante napoletano si esibirà nella prima semifinale il 12 maggio. Mostra di più

La 70esima edizione dell'Eurovision Song Contest (ESC) deve ancora inaugurarsi, ma Sal Da Vinci si è già affermato come figura centrale dell'evento.

Come riporta «RaiNews», il percorso è iniziato con la vittoria al Festival di Sanremo 2026, ma il brano «Per sempre sì» sta accompagnando l'artista in un tour promozionale tra Parigi, Amsterdam e Londra.

Un video che ha fatto il giro del web ha documentato l'atmosfera tra i partecipanti. Si vede il cantante napoletano circondato dagli altri concorrenti mentre cantano in coro il suo ritornello.

L'interazione con il cantante albanese Alis Kallaçi è stata particolarmente notata. I due avevano già proposto una versione duettata del pezzo diventata popolare online.

Un brano divisivo in Italia, ma di successo all'estero

Le esibizioni live durante gli eventi europei hanno confermato questo legame. Il pubblico ha cantato le strofe e mostrato braccialetti con il titolo del brano.

E i dati sulle piattaforme di streaming evidenziano un grande successo all'estero. Il brano conta oltre 20 milioni di ascolti e figura tra i più popolari della manifestazione.

La viralità è cresciuta anche grazie a un video con Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi. I tre hanno ballato e cantato il ritornello creando una coreografia sociale molto seguita.

Un omaggio a Roma

E un momento significativo si è svolto nella capitale durante un concerto di Gianni Morandi. L'icona della musica italiana ha chiamato Sal Da Vinci sul palco. I due artisti hanno duettato sulle note di «Occhi di ragazza».

Ma l'attenzione ora si sposta sulla Wiener Stadthalle. Il napoletano si esibirà nella prima semifinale del 12 maggio. L'Italia ha già un posto garantito in finale, ma l'esibizione servirà a consolidare il rapporto con il pubblico europeo. La serata decisiva è prevista per il 16 maggio.